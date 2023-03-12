İyi Parti Lideri Meral Akşener, Kahramanmaraş'ta afet koordinasyon merkezini ziyaret etti İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu.

Deprem felaketinin üzerinden bir ay geçti...

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, depremde büyük yıkımın yaşandığı Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu.

Beraberindeki milletvekilleriyle Ankara Büyükşehir Belediyesince Dulkadiroğlu ilçesinde kurulan Afet Koordinasyon Merkezi'ne gelen Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Meral Akşener, gazetecilere, 17 Ağustos 1999 Gölcük depremini ailesiyle yaşadığını anlattı.

"İktidarın yapması gereken işleri de iktidara ilettik"

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7, ve 7,6 büyüklüğündeki 11 ili etkileyen depremlerin ilk gününden itibaren sahaya çıktıklarını aktaran Akşener, "Herkes çalıştı. Orada çalışırken, 'oculuk, buculuk' yapmadan çalışıldı. Biz devletin kurumlarının yani iktidarın yapması gereken işleri de iktidara ilettik." diye konuştu.

"Şimdi ikinci turda rozetimle geziyorum çünkü 14 Mayıs'ta seçim var"

Akşener, hedeflerinin, insanların kurtarılması için ne gerekiyorsa onu yapmak olduğunu vurgulayarak, "Gezdiğimiz hiçbir yerde rozet takmadık. Şimdi ikinci turda rozetimle geziyorum çünkü 14 Mayıs'ta seçim var." dedi.

Depremzedelere geçmiş olsun dileklerini ileten Akşener, merkezi hükümetin bütçesiyle belediyelerin imkanlarının birleştirilerek vatandaşa hizmet edilmesi gerektiğini kaydetti.

Akşener, merkezdeki çalışmaları incelemesinin ardından aşevindeki görevlilerle yemek yedi, daha sonra Türkoğlu ilçesine geçti.