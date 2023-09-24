İyi Parti Lideri Meral Akşener rahatsızlandı: Programlar ertelendi

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İyi Parti Lideri Meral Akşener, pazartesi Başkanlık Divanı toplantı ile salı Eskişehir programına katılacaktı.

Ancak Akşener'in programı ertelendi.

Viral enfeksiyon geçirdi

Erteleme sebebi olarak, Akşener'in viral bir enfeksiyon geçirdiği belirtildi.

Meral Akşener’in rahatsızlığıyla ilgili İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Zorlu şu ifadeleri kullandı:

Programlar ertelendi

Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in viral bir enfeksiyon geçirmesi sebebiyle yarın (25 Eylül Pazartesi) yapılacak Başkanlık Divanı toplantımız ve 26 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek Eskişehir programımız ilerleyen bir tarihe ertelenmiştir.