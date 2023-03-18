İyi Parti Lideri Meral Akşener: Türk kadını güçlü olursa Türkiye de güçlü olur İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kadın Yükselmezse Alçalır Vatan" çalıştayına gönderdiği mesajda, "Türk kadını güçlü olursa Türkiye de güçlü olur. Cumhuriyet her alanda çalışan ve üreten kadınlarla yükselecek" dedi.

İyi Parti Kadın Politikaları Başkanlığı tarafından "Kadın Yükselmezse Alçalır Vatan" başlıklı kadın çalıştaylar serisinin yedincisi, bugün Ankara Bilkent Otel’de düzenlendi.

Çalıştaya Ankara’nın yanı sıra; Aksaray, Çankırı, Eskişehir, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir ve Niğde illerinden de katılım sağlandı.

Çalıştay, İyi Parti Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel’in açılış konuşması ile başladı.

Daha sonra çalıştay, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açılış ve selamlama videosu ile devam etti.

Akşener kadınların gücüne vurgu yaptı

Akşener konuşmasına, büyük Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda ve kalkınmasındaki en büyük itici gücün, kadının toplumdaki ağırlığının değişimi olduğunu vurgulayarak başladı.

Kadınların farklılaşan sorunlarını ortaya çıkarmak, bu sorunlara yerel ölçekte politika ve çözüm önerileri geliştirmek için İyi Parti kadın çalıştaylarının önemine dikkat çeken Akşener, Samsun, Antalya, İzmir, Sivas, Erzurum, İstanbul, Kocaeli, Ankara ve Diyarbakır olmak üzere toplam 9 şehirde, 81 ilden gelen yerel temsilcilerle gerçekleştirilecek olan çalıştayların sonucunda hazırlanacak olan il, bölge ve ulusal bildirgenin kadın politikalarına yön verecek bir kılavuz niteliği taşıdığını söyledi.

Alışılmışın dışında, erkeklere yüzde 20’lik cinsiyet kotası uygulanan çalıştaylarda Akşener, katılım sağlayan beyefendilere de selamlarını iletti.

"Türk kadını güçlü olursa Türkiye de güçlü olur"

Akşener, "Türk kadını güçlü olursa Türkiye de güçlü olur. Cumhuriyet’in ikinci yüzyılı her alanda çalışan ve üreten kadınlarla yükselecek." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından çalıştayın birinci oturumu başladı. Oturum, Ankara’nın yanı sıra, Aksaray, Çankırı, Eskişehir, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir ve Niğde illerinin ayrı ayrı temsil edildiği yurttaş masalarında, her bir ilde yaşanan ve kadınların karşılaştığı en temel 5 sorun alanı tespiti üzerine gerçekleştirilen tartışmalar ile devam etti.