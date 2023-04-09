İyi Parti, milletvekili aday listelerini YSK'ya teslim etti! İşte adaylar... İyi Parti, aday listesini YSK'ya teslim etti. Listede, şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli 1'inci sıradan aday gösterildiği görüldü...

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Milletvekili aday listelerinin teslimi için verilen süre daralırken, partiler listeleri YSK'ya sundu.

CHP ve AK Parti'den sonra İyi Parti'nin listesi de belli oldu.

İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, İyi Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır ve İyi Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, aday listesini YSK'ya teslim etti.

Listede en dikkat çeken isimlerden biri Lütfü Türkkan oldu...

Lütfü Türkkan, geçtiğimiz dönemlerde bir şehit ağabeyine ağız dolusu küfür etmişti.

Türkkan'ın bir süre boynuna sarılarak dinlediği acılı ağabey Meral Akşener için, "Benim kardeşimin bütün vücudu parçalandı. Günlerce ayaklarını aradılar. HDP'yi, Selo'yu savunan bir kadın bu. Evet bu savunuyor. Kahvaltıya gidiyordu." yakarışında bulundu.

Türkkan ise şehit ağabeyinin sözlerine karşı "Senin bacını s..rim." diyerek küfretti.

Skandal olayla gündeme gelen Türkkan, İyi Parti'de 28. dönem milletvekilliğine Kocaeli 1'inci sıradan aday gösterildi.

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Bir diğer yandan listeye göre, Buğra Kavuncu’nun İstanbul 2. Bölge 1. Sıradan, eski milli futbolcu Gökhan Zan’ın Hatay 2. Sıradan, eski futbolcu Ünal Karaman’ın ise Konya 2. Sıradan listeye girdiği görüldü.

İşte İyi Parti'nin 28. dönem milletvekilleri aday listesi;

Lütfü Türkkan- Kocaeli 1'inci sıra

Ayyüce Türkeş - Adana 1'inci sıra

Bilal Bilici - Adana 2'nci sıra

Ece Güner - İstanbul 2. Bölge 4'üncü sıra

Seyithan İzsiz - İstanbul 3. Bölge 2'nci sıra

Buğra Kavuncu - İstanbul 2. Bölge 1'inci sıra

Ahmet Eşref Fakıbaba - Ankara 1. Bölge 2'nci sıra

Küşat Zorlu - Ankara 2. Bölge 2'nci sıra

Turhan Çömez - Balıkesir 1'inci sıra

Ahmet Yetim - Şanlıurfa 1'inci sıra

Uğur Poyraz - Antalya 1'inci sıra

Ünal Karaman - Konya 1'inci sıra

Gökhan Zan - Hatay 2'nci sıra

Ümit Özlale - İzmir 2'nci sıra

Sevinç Atabay - Bursa 1'inci Bölge 2'nci sıra

Şenol Sunat - Manisa 1'inci sıra

İdris Naim Şahin - Ordu 1'inci sıra

Edip Safter Gaydalı - Bitlis 1'inci sıra

Lütfullah Kayalar - Yozgat 1'inci sıra

Erhan Usta - Samsun 1'inci sıra

Burhanettin Kocamaz - Mersin 1'inci sıra

Selcan Taşçı - Tekirdağ 1'inci sıra

Türker Yörükçüoğlu - Kırklareli 1'inci sıra