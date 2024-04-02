İyi Parti olağanüstü seçimli kurultaya gidiyor İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aldığı karar doğrultusunda olağanüstü kurultay sürecine ilişkin takvimin gelecek hafta netleşmesi bekleniyor.

İHA

İyi Parti, 31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 3,77 oy aldı.

Bunun ardından bazı partililer, İyi Parti'nin hedeflenen ve beklenenden düşük oy alınması nedeniyle Meral Akşener'e "istifa" çağrısında bulundu.

Olağanüstü kurultaya gidiliyor

Dün seçime ilişkin partisinin genel merkezinde konuşan Akşener, "Parti tüzüğümüzün genel başkan olarak bana verdiği yetki gereğince en kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız." dedi.

Partide seçimli olağanüstü kurultay takvimine ilişkin sürecin, gelecek hafta başında netleşmesi bekleniyor.

Ana gündem maddesi seçim sonuçları

Bu kapsamda Akşener'in; milletvekilleri, Başkanlık Divanı ve Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya gelerek hem yerel seçimin sonuçlarına hem de seçimli olağanüstü kurultay sürecine ilişkin istişarede bulunması planlanıyor.

İyi Parti'nin tüzüğüne göre, seçimli olağanüstü kurultay, Genel Başkan veya GİK'in gerek görmesi halinde veya Kurultay delegelerinin, en az üçte birinin noterden onaylı yazılı istemleri üzerine 60 gün içerisinde yapılması gerekiyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)