İyi Parti seçimi kaybetmesi durumunda referandum isteyecek

Aday krizi yaşayan Millet İttifakı, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında seçim kazanma ümidini kaybedince farklı planlar yapmaya başladı.

6’lı ittifak 2023 seçimleri için henüz hazır değil…

Bir türlü adayın belirlenemediği bu süreçte önce Ekrem İmamoğlu, sonra Mansur Yavaş ismi ön plana çıktı.

Ancak geçtiğimiz günlerde yapılan “Milletin Sesi” mitinginde oklar CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu gösterdi.

Seçim kaybedilirse…

Yine de tam karar henüz verilemezken, daha şimdiden seçimin kaybedilmesi durumunda yapılacaklar listesi hazırlandı.

Bunu da Millet İttifakı’nın ikinci kolu İyi Parti çıkardı.

‘Referanduma gideriz’

2023 seçimlerinin kaybedilmesi durumunda referandum talep edilebileceğini söyleyen İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, 301 ve üstünde milletvekili çıkarmaları halinde ülkede çok şeyin değişeceğini savundu.

Poyraz, 400 ve üstünde milletvekiliyle Cumhurbaşkanı, Cumhur İttifakı'ndan olsa bile referandumla yetkililerinin alınabileceğini söyledi.

“Referandumla gelmiş bir sistemin, referandum ile gitmesini çok önemsiyorum”

Poyraz, “TBMM Başkanı da, komisyon başkanlıkları da elde edilmiş olacak. Cumhurbaşkanı kararnamelerinin bir hafta içinde kanunlaşması da o zaman sağlanır. 360 milletvekili ve daha fazlasını çıkarırsak, Cumhurbaşkanlığı seçimi kazanılamasa bile 45 gün içinde ülke referanduma götürülür ve yetkileri alınmış Cumhurbaşkanı kalır. Referandumla gelmiş bir sistemin, referandum ile gitmesini çok önemsiyorum. Vatandaşın göndermesini kıymetli buluyorum.” dedi.

“Bir yüzük var, takanı güçlü kılıyor”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni “Yüzüklerin Efendisi” filmine benzettiğini dile getiren Poyraz, “Bir yüzük var, takanı güçlü kılıyor ve ona tutkuyla bağlanıyor. O yüzüğün, dövüldüğü dağda yok edilmesi gerekiyor. Ana fikir o.” diye konuştu.

“Milletin oyuyla yok edilmesi gerekiyor”

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’e konuşan Poyraz, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yarattığı makamın milletin oyuyla yok edilmesi gerekiyor. Öyle bir makama istediğiniz modeli geliştirin, fiili başbakanlık gibi konumlar oluşturun, Anayasa'yı değiştirip Türkiye'yi bizim tanıdığımız bildiğimiz formata sokmadığınız sürece sürdürülebilir değil.” ifadelerini kullandı.