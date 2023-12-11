İyi Parti Sözücü Zorlu, CHP'ye kapıyı bir kez daha kapattı GİK toplantısında seçimlere tek başına girme kararı alan İyi Parti'den Kürşad Zorlu, yaptığı açıklamada ortaya koyulan tavrın net olduğunu söyledi.

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DHA

14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra en fazla zararı İyi Parti gördü...

6'lı masaya döndüğüne ve seçime ittifakla girdiğine bin pişman olan Meral Akşener, parti içerisindeki yolsuzluklarla gündeme gelmeye başladı.

Parti kasasından kaybolan 132 milyonun hesabını henüz verememiş olan Akşener, yerel seçimlere rotasını çevirdi.

Ancak, Cumurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde CHP ile yaptığı ittifakı tekrarlamak istemeyen Akşener ve kurmayları, Özgür Özel'in teklifini GİK toplantısında reddetti.

"Meral Ablam" diyerek Akşener'e adım atan ve eli boş dönen Özel, yeni ittifaklar aramaya başladı.

Bu ittifaklar arasına "Yeniden İyi Parti katılır mı?" sorusu ise Kürşad Zorlu tarafından cevaplandı.

"Tavrımız net, konu tartışmaya açık değil"

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, hemen hemen bütün Genel İdare Kurulu (GİK) üyelerinin görüşünün alındığını belirterek, "Genel İdare Kurulumuzun kararı net. Tek başımıza seçimlere katılacağız, tartışmaya açık bir konu değil." dedi.

"En üstten en alta kadar bütün birimleri bağlayan bir karar"

CHP ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için bir iş birliğinin gündemde olup olmadığının sorulması üzerine Zorlu, “En üstten, en alta kadar bütün birimlerimizi ve mensuplarımızı bağlayan bir karar.

Önümüzdeki günlerde, seçimler yaklaştıkça; İyi Parti’nin böyle bir alternatif güzergahı açmış olmasının ne kadar kıymetli olduğunu bizzat vatandaşlarımız müşahede edecekler.” dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)