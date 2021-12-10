Euro
15.6989
0.66%
Dolar
13.9287
1.03%
Altın
794.25
0.89%
Borsa
2.016
-0.76%
Bitcoin
701.000
1.47%
BTXN Coin
44.88
6.80%
18ºC
İstanbul
Hafif yağmur 18 C

    İYİ Parti yönetim kurulu üyesi, parti içindeki birinden dayak yediğini söyledi

    Kütahya'da İYİ Parti İl Yönetim Kurulu üyesi Sülbiye Yüksel, Merkez İlçe Başkanı Rıfat Kıncı'dan dayak yediğini söyleyerek, Meral Akşener'e tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 10.12.2021 - 07:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İYİ Parti yönetim kurulu üyesi, parti içindeki birinden dayak yediğini söyledi

    Kütahya'da İYİ Parti İl Yönetim Kurulu üyesi Sülbiye Yüksel'in açıklamaları İYİ Parti'yi derinden sarstı.

    DARP EDİLDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

    İddiaya göre, 7 Aralık günü parti binasında toplantı sonra meydana gelen olayda, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Rıfat Kıncı, İYİ Parti İl Yönetim Kurulu üyesi Sülbiye Yüksel'e yumruklu saldırıda bulundu.

    Hastaneden Darp raporu alan Yüksel'in, Kıncı'dan şikayetçi olduğu öğrenildi. Şikayet üzerine Rıfat Kıncı'nın polis merkezinde ifadesi alındığı ve suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

    "BEN DAYAK YERKEN, AKŞENER MAÇ İZLİYORDU"

    Yüksel, yaptığı açıklamada, olayın 7 Aralık akşamı yaşandığını belirterek, "O sırada partimizin Genel Başkanı Meral Akşener, Galatasaray-Fenerbahçe kadına şiddete karşı farkındalık maçını izliyordu. Aynı dakikalarda ben şiddet gördüm. Bana yapılan, karşıdaki insanın zayıflığını gösterir. Bu kişi kadına şiddeti alışkanlık haline getirmiş. Ben adalete güveniyorum" ifadelerini kullandı.

    İYİ Parti yönetim kurulu üyesi, parti içindeki birinden dayak yediğini söyledi #1

    İYİ Parti yönetim kurulu üyesi, parti içindeki birinden dayak yediğini söyledi #2

    İYİ Parti yönetim kurulu üyesi, parti içindeki birinden dayak yediğini söyledi #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir