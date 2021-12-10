İYİ Parti yönetim kurulu üyesi, parti içindeki birinden dayak yediğini söyledi

Kütahya'da İYİ Parti İl Yönetim Kurulu üyesi Sülbiye Yüksel, Merkez İlçe Başkanı Rıfat Kıncı'dan dayak yediğini söyleyerek, Meral Akşener'e tepki gösterdi.

Kütahya'da İYİ Parti İl Yönetim Kurulu üyesi Sülbiye Yüksel'in açıklamaları İYİ Parti'yi derinden sarstı.

DARP EDİLDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

İddiaya göre, 7 Aralık günü parti binasında toplantı sonra meydana gelen olayda, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Rıfat Kıncı, İYİ Parti İl Yönetim Kurulu üyesi Sülbiye Yüksel'e yumruklu saldırıda bulundu.

Hastaneden Darp raporu alan Yüksel'in, Kıncı'dan şikayetçi olduğu öğrenildi. Şikayet üzerine Rıfat Kıncı'nın polis merkezinde ifadesi alındığı ve suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

"BEN DAYAK YERKEN, AKŞENER MAÇ İZLİYORDU"

Yüksel, yaptığı açıklamada, olayın 7 Aralık akşamı yaşandığını belirterek, "O sırada partimizin Genel Başkanı Meral Akşener, Galatasaray-Fenerbahçe kadına şiddete karşı farkındalık maçını izliyordu. Aynı dakikalarda ben şiddet gördüm. Bana yapılan, karşıdaki insanın zayıflığını gösterir. Bu kişi kadına şiddeti alışkanlık haline getirmiş. Ben adalete güveniyorum" ifadelerini kullandı.