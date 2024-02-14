İyi Parti'de aday krizi! Akşener'in karşısında kavgaya tutuştular Yerel seçime günler kala aday tanıtımlarına devam eden İyi Parti'de sinirler gerildi. Meral Akşener'in de katıldığı Ankara adayları tanıtım toplantısında, partililer arasında kavga çıktı. Akşener'in toplantıyı öfkeli bir şekilde terk ettiği ifade edildi.

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ensonhaber.com

Türkiye, sayılı günler sonra yerel seçimler için sandığa gidiyor..

Yerel seçimlere haftalar kala muhalefette kaos yaşanıyor.

Önce genel seçimlerde dağılan muhalefet, yerel seçimler öncesinde tekrar birleşemedi.

Muhalefet seçimlere ayrı ayrı girecek

6'lı masada yer alan partiler ve dışardan masaya destek DEM Parti, seçimlere ayrı ayrı gireceklerini açıkladı.

Aylardır seçimlere hür ve müstakil olarak gireceklerini belirten İyi Parti ise adaylarını açıklamayı sürdürüyor.

Kılıçdaroğlu'nun danışmanını Ankara adayı yaptı

Meral Akşener, partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlığını yapan Cengiz Topel Yıldırım'ı aday göstermişti.

Açılanan adaylara ek olarak bugün Ankara adayları tek tek tanıtıldı.

Ankara adayları tanıtıldı

İyi Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen programa, Meral Akşener ve partililer yoğun katılım gösterdi.

Partililer birbirine girdi

Adayların açıklandığı toplantıya ise partililer arasında yaşanan kavga damga vurdu.

Aday tanıtım toplantısında bir grup İyi Partili, Sevin Çağlayan'ın Etimesgut'tan aday yapılmasını istediği için itiraz etti ancak Çağlayan'ın, Yenimahalle'den aday gösterildiği açıklandı.

Bunun üzerine partililer, Sevin Çağlayan'ın Yenimahalle'den aday gösterilmesine tepki gösterdi.

'Teşkilat istemiyor' sloganı attılar

Grup, yoğun bir şekilde açıklanan aday için 'Teşkilat istemiyor' sloganı attı.

Karşılıklı saldırdılar

Karşılıklı atışmaların yaşandığı olay, grupların birbirine saldırmasıyla dozunu artırdı.

Dışarı çıkarıldılar

Tartışmanın ardından olaya güvenlik ekibi müdahale etti ve protesto eden grup dışarı çıkarıldı.

Akşener öfkeli şekilde ayrıldı

O esnada salonda bulunan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, yaşanan kavganın ardından öfkeli bir şekilde salondan ayrıldığı belirtildi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, adayların tanıtılmasının ardından protestoya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Sevin için bağırdı arkadaşlarımız, saygı duyarım." diyen Akşener, "Sevin, çok çalışkan bir kızım benim. Sevin'e dedim ki, 'Bazı yerlerde zorluğumuz var, şuraya aday olur musun?' O da 'Meral Abla, baş üstüne' dedi." ifadelerini kullandı.

"An itibarıyla hepsi bitmiştir"

Protesto eden İyi Partilileri hedef alan Akşener, "Sevin rekor kıracak, ondan eminim. Ama burada bağıran arkadaşlarımızın da ahlaklarını sizin vicdanınıza bırakıyorum. An itibarıyla hepsi bitmiştir." ifadelerini kullandı.

Ankara İl Başkanı görevden alındı

Meral Akşener, protesto gösterileri ve yaşananların ardından, İyi Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım’ı görevden aldı.