İyi Parti'de Ankara adaylığı için oklar Servet Avcı'yı gösteriyor Yerel seçimler için CHP'nin ittifak teklifini reddederek seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı alan İyi Parti, Ankara'da Mansur Yavaş'ın karşısına 'ülkücü' kökenli isim Servet Avcı'yı çıkarmaya hazırlanıyor. Avcı'nın, geçtiğimiz ekim ayında Yavaş tarafından başdanışmanlık görevinden alındığı biliniyordu.

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Genel seçimlerde ittifak yapan muhalefet, yerel seçimler için çalışmalara başladı.

Bu kapsamda CHP, İyi Parti'nin yerel seçimlerde iş birliği için kapısını çaldı.

Yerel seçimlere kendi adaylarıyla gireceğini duyuran İyi Parti, CHP'nin ittifak teklifini reddetti.

İyi Parti'nin kararı sonrası özellikle İstanbul ve Ankara’da kimlerin aday gösterileceği merak konusu oldu.

Hal böyle olunca özellikle Ankara'da Mansur Yavaş'a rakip olabilecek aynı siyasi çizgiden isimlerin üzerinde duruluyor.

İyi Parti, Yavaş'ın karşısına eski başdanışmanını çıkarmayı planlıyor

Kulislerde 'ülkücü' kökenli bir adayın arandığı konuşulurken, bu ismin Mansur Yavaş'ın görevden aldığı başdanışmanı Servet Avcı olduğu aktarıldı.

Buna göre Mansur Yavaş’ın 2015’ten beri beraber yürüdüğü ancak ekim ayında görevden aldığı “ülkücü” kökenli başdanışmanı Servet Avcı’ya Ankara için teklif götürüleceği öğrenildi.

CHP-DEM Parti ilişkisine tepki gösterdi

Öte yandan geçtiğimiz gün Mansur Yavaş'ın 2015 yılından beri yanında olan ancak ekim ayında görevden aldığı başdanışmanı Servet Avcı, CHP'nin terör sevici DEM Parti ile olan ortak tutumuna tepki gösterdi.

'Cumhuriyeti kuran parti vuran parti oldu'

Avcı, CHP'ye ilişkin "Cumhuriyeti 'kuran' parti artık cumhuriyeti 'vuran' parti oldu." sözlerini kullandı.

Avcı son olarak, "Altını defalarca çizdik: Cumhuriyeti 'kuran' parti, artık cumhuriyeti 'vuran' parti olma yolunda ilerliyor ve bu yürüyüş, Orta Doğu'yu da yeniden şekillendirmek isteyen küresel iraden elinde, millî devleti tahrip edecek planlı bir yürüyüştür!" şeklinde konuştu.