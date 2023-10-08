İyi Parti'de Ankara için iş birliğini istedi! Faruk Köylüoğlu istifa etti...

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Türkiye adım adım yerel seçime gidiyor...

Yerel seçimler öncesinde hazırlıklar devam ederken partiler arasındaki ittifak tartışmaları gündem olmaya devam ediyor.

İyi Parti lideri Meral Akşener 2023 seçimlerinde yaşanan mağlubiyetin ardından yerel seçimlerde partisinin her il ve ilçede aday çıkaracağını ifade etti.

Bu açıklamanın ardından Ankara yönetiminde bir ayrılık yaşandı.

İş birliği vurgusu yaptı

İyi Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda görevinden istifa ettiği açıkladı.

Köylüoğlu açıklamasında, "Partimiz Genel İdare Kurulu'nda alınan 81 ilde iş birliği olmaksızın yerel seçimlere girilmesi kararının ardından, Ankara açısından çekincemizi dile getirmiş bulunduğumuzdan iş birliği yapmamız gerekliliği konusundaki görüşümüz parti yönetimimizle çeliştiği için görevimizden istifamız kaçınılmazdır" ifadelerini kullandı.

"Davamız uğruna verdiğimiz tüm emek helali hoştur"

Köylüoğlu istifa mektubunda şu ifadelere yer verdi:

Ben Türkiye'yi kalkındırmaya baş koymuş, demokrat bir geleneğin tam ortasında doğan, vatansever bir ailenin mensubuyum.



Hayatım boyunca yetiştiğim değerlerden sapmadan, tüm mevcudiyetimle bu onurun devamı için mücadele ettim.Göreve birlikte başladığımız yol arkadaşlarımla birlikte davamız uğruna tereddüt etmeksizin inandığımız doğruları söyledik, hep açık konuştuk, net olduk.



Bugüne dek, aynı inançla yol yürüdüğümüz bütün arkadaşlarımla geçirdiğimiz bütün zaman çok kıymetli, verdiğimiz emek çok değerlidir. Davamız uğruna verdiğimiz tüm emek helali hoştur.



Partimiz Genel İdare Kurulu'nda alınan, 81 ilde işbirliği olmaksızın yerel seçimlere girilmesi kararının ardından, Ankara açısından çekincemizi dile getirmiş bulunduğumuzdan işbirliği yapmamız gerekliliği konusundaki görüşümüz parti yönetimimizle çeliştiği için görevimizden istifamız kaçınılmazdır.



Mevki, makam bunların hiçbirinin bizim için bir önemi yoktur. Görevimizi onurumuzla ifa ettik; onurumuzla inandığımız yolda ilerliyoruz. Bütün yol arkadaşlarımla birlikte Ankara aşkı ile çalışmaya ve yaşadığımız müddetçe bu kente olan borcumuzu ödemeye devam edeceğiz.



Bu cihetle, 29 Ocak 2023 tarihinde devraldığım İyi Parti Ankara İl Başkanlığı görevimden bugün itibariyle istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla duyururum. 9 aylık süreçte birlikte yol yürüdüğüm; çalışmaktan onur duyduğum dava arkadaşlarıma teşekkür ederim.