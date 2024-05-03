İyi Parti'de Başkanlık Divanı açıklandı İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, parti genel merkezinde düzenlenen Genel İdare Kurulu'nun ardından bir açıklama yaparak, partinin yeni Başkanlık Divanı üyeleri ve başdanışmanlarını ilan etti.

DHA

İyi Parti'nin 5'inci Olağanüstü Kurultayı'nın ardından Meral Akşener'den boşalan koltuğa, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu oturmuştu.

İyi Parti'de yeni Genel İdare Kurulu (GİK), ilk toplantısını bugün gerçekleştirdi.

Toplantıda, partinin 5'inci Olağanüstü Kurultayı'nın ardından yeni Başkanlık Divanı üyeleri ve başdanışmanları belirlendi.

Yeni başkanlık Divanı üyeleri ve başdanışmanların isimlerini, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu açıkladı.

Dervişoğlu, yeni isimlere başarılar diledi

Dervişoğlu, toplantının ardından açıklama yaptı. Dervişoğlu, parti tüzüğünün kendisine verdiği yetkiye bağlı olarak Başkanlık Divanı'nı açıkladığını belirterek, şöyle konuştu:

Başkanlık Divanı'nda görev alan, Genel İdare Kurulu'nda görev alan, parti teşkilatlarımızda görev alan İyi Parti'ye gönül vermiş ve İyi Parti'nin iktidarı için yollara düşen herkese buradan başarı dileklerimi tekrarlıyorum.

İyi Parti'nin yeni Başkanlık Divanı üyeleri ve başdanışmanları

Siyasi İşler Başkanımız Sayın Enver Yılmaz, Genel Sekreter Sayın Uğur Poyraz, Mali İşler Başkanımız Sayın Ersin Beyaz, Teşkilat İşleri Başkanımız Sayın Hasan Toktaş, Kurumsal İlişkiler Başkanımız Sayın Şükrü Kuleyin, Hukuk Seçim İşleri ve Parlamentoyla İlişkiler Başkanımız Hakan Şeref Olgun, Uluslararası İlişkiler Başkanımız Sayın Ahmet Kamil Erozan, Türk Dünyası ve Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanımız Sayın Ayyüce Türkeş Taş, Milli Güvenlik ve Göç Politikaları Başkanımız Sayın Dr. Cenk Özatıcı, Yerel Yönetimler Başkanımız Sayın Cumali Durmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanımız Sayın Kevser Ofluoğlu, Medya Tanıtım Başkanımız Sayın Selcan Taşçı Hamşıoğlu, Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ümit Özlale, Ar-Ge, Eğitim ve Siyaset Akademisi Başkanımız Sayın Prof. Dr. Alparslan Yüce, Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İlişkiler Başkanımız Sayın Alper Akdoğan, Toplumsal Politikalar Başkanımız Sayın İmren Nilay Tüfekçi, Tarım Politikaları Başkanımız Sayın Kadir Ulusoy, Genel Sekreter Yardımcımız Sayın Dursun Çolak ve Başdanışmanlarımız Süleyman Nevzat Korkmaz, Ali Coşkun ve Mümtaz Çoban'dır.

TBMM grup başkan vekillerinin isimleri pazartesi günü açıklanacak

Açıklamasını "Çıktığımız yolda Allah zafer nasip etsin' diyorum." dilerek tamamlayan Dervişoğlu, TBMM grup başkan vekilleri ile ilgili soruya, ise şöyle yanıt verdi:

Onları da pazartesi günü TBMM'de yapacağımız toplantıyla birlikte kamuoyuna ilan edeceğiz.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)