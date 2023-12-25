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İyi Parti'de kriz bitmek bilmiyor: Belediye başkan adayı gösterilen Akın Gürkan istifa etti

İyi Parti'de kriz bitmek bilmiyor: Belediye başkan adayı gösterilen Akın Gürkan istifa etti Meral Akşener tarafından İstanbul'da İyi Parti'nin Tuzla Belediye Başkan adayı olarak ilan edilen İBB Meclis üyesi Akın Gürkan, partisinden istifa ettiğini açıkladı.