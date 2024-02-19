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İyi Parti'de bir istifa daha! Suat Sarı, görevinden ve partiden ayrıldı

İyi Parti'de bir istifa daha! Suat Sarı, görevinden ve partiden ayrıldı 31 Mart yerel seçimlere kısa süre kala İyi Parti'de bir ayrılık daha yaşandı. Partinin İBB Grup Başkanvekili Suat Sarı istifa etti.