İyi Parti'de bir istifa daha! Suat Sarı, görevinden ve partiden ayrıldı

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İyi Parti'de yerel seçim hazırlıkları planlandığı gibi ilerlemiyor.
Partide hemen her gün bir isim, eleştirilerle istifa ediyor.
Meral Akşener ise partisinde yaşananlara kulak asmadan seçim sürecini yönetmek için çalışıyor.
Suat Sarı'dan istifa kararı
Seçime kısa bir süre kala bir istifa da İyi Parti İBB Grup Başkanvekili Suat Sarı'dan geldi.
Sarı, görevinden ve partisinden istifa etti.
2 ay görev yaptı
Aralık ayında istifa eden İbrahim Özkan’ın yerine göreve getirilen Suat Sarı’nın başkanvekilliği 2 ay sürdü.
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