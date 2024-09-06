İyi Parti'de bir istifa daha: Vekil sayısı 31'e düştü İyi Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, partisinden istifa etti. Ataş'ın istifasının ardından İyi Parti'nin vekil sayısı 31'e düşütü.

Haber Merkezi

İyi Parti'de yaprak dökümü sürüyor..

Genel seçimlerin ardından parlamentoya giren milletvekillerinin üçte biri partiden ayrıldı.

BİR İSTİFA DAHA

İyi Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, partisinden istifa etti.

İki dönemdir İyi Parti’den milletvekili seçilen Dursun Ataş, 2019 yerel seçimlerinde de Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmuştu.

BAĞIMSIZ DEVAM EDECEK

Ataş’ın bir süre yoluna bağımsız olarak devam edeceği öğrenildi.

Ataş, istifasıyla ilgili yaptığı açıklamada, bu kararının kırgınlık ya da eleştiriden değil, millete daha verimli hizmet etme arzusundan kaynaklandığını ifade etti.

Ataş açıklamasında, "Milletimizin bana verdiği temsil yetkisini en iyi şekilde kullanmak adına bu istifa kararının artık kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Kalan sürem boyunca milletimizin menfaatlerini gözeterek çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

VEKİL SAYISI 31'E DÜŞTÜ

Alpaslan Türkeş'in memleketi olan Pınarbaşı ilçesinde belediye başkanlığı yapan Ataş, 2017 yılında partisinden istifa ederek İyi Parti'ye katılmıştı.

Ataş'ın istifasının ardından İyi Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 31'e düştü.