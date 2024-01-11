İyi Parti'de bir kriz daha! İzmir il başkanı görevden alındı İyi Parti’de İzmir’de yaşanan kriz sonrası genel merkez harekete geçerek İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu’nu görevden aldı. Kararın ardından il yönetimi ve divan kurulu toplu istifa kararı aldı.

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Siyasi partiler seçimlere hazırlanıyor.

Adaylar, ittifaklar derken İyi Parti cephesinde krizlerin sonu gelmiyor.

Partide peş peşe yaşanan istifalar ise gerilimi iyice yükseltti. Öte yandan parti teşkilatlarında da 108 bin 935 üye ayrıldı.

Partide Ümit Özlale krizi

Yerel seçimlere yaklaşılırken tansiyonun yüksek olduğu partide bir olay daha meydana geldi.

İyi Parti Lideri Meral Akşener, geçtiğimiz aylarda partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Ümit Özlale'yi açıkladı.

Genel merkez görevden aldı

Özlale’nin, İyi Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu ile anlaşmazlık yaşadığı biliniyordu.

Kamuoyunda sıkça yer alan olayın ardından Bezircilioğlu, genel merkez tarafından görevden alındı.

Toplu istifa kararı

Bunun üzerine Bezircilioğlu’nun yönetim kurulu ve divan kurulu da toplu istifa kararı aldı.

Yaşanan son gelişmeden önce, Özlale’nin seçim kampanyası başta olmak üzere birçok nedenlerle parti merkezine Bezircilioğlu’nu şikayet ettiği öne sürülmüştü.