İyi Parti'de çatlak büyüyor! Aytun Çıray oylarının düşmesini Lütfü Türkkan'a bağladı İyi Partili Aytun Çıray dün yaptığı paylaşımda adaylıktan çekildiğini duyurmuştu. Çıray, bugün yaptığı paylaşımda oylarının baraj altına düştüğünü ve bunun sorumlusunun Lütfü Türkkan olduğunu ifade eden paylaşımlarda bulundu.

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Türkiye, 14 Mayıs günü kader seçimlerinden birisini gerçekleştirecek.

Partiler bir yandan il il milletvekili adaylarını belirlemeye çalışırken, bir yandan da seçim çalışmalarını hızlandırdı.

Ancak aday listelerinin YSK'ya teslim edilmesine sayılı saatler kala muhalefet cephesinde büyük bir kriz yaşanıyor.

Aytun Çıray Adaylıktan çekildi

İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla milletvekili adaylığından feragat ettiğini duyurdu.

14 Mayıs seçiminde aday olmayacağını açıklayan İzmir Milletvekili Aytun Çıray, İzmir'deki temayül yoklamasının 'uyduruk' olduğunu söyledi.

Çıray, Akşener'i, "Akşener bunu bile bile meşru kabul etti" sözleriyle eleştirdi.

Parti yönetimini suçladı

Meral Akşener'e tepki gösteren Çıray paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Konumuz bu değil..

Ama..

İzmir 2. Bölgede usulüne uygun, dürüst bir temayül yoklaması olsa kayıtlı üyelerin sıralaması ankete göre şöyle olacaktı:

1. Aytun Çıray %65,7

2. H. Kırkpınar %15,6

3. Müjde Harputlu %8,6

4. Yavuz Adar %6,2

Partililer Çıray'a tepki gösterdi

Çıray'ın milletvekili adaylığından çekilmesi ve yaptığı paylaşımlar sonrası sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüdü.

Kullanıcılar bu konuların sosyal medyada değil parti içinde konuşulması gerektiğini söyleyerek Çıray'ın İyi Parti'nin oylarını düşürdüğü şeklinde yorum yaptı.

İyi Parti'de baraj krizi

Bu yorumlara cevap veren Aytun Çıray sözleri ise yeni bir krizi ortaya çıkardı.

Çıray'ın partisinin baraj altında kaldığını ima ettiği ifadeler yeni bir krize yol açtı.

Lütfü Türkkan'ı suçladı

'Oylar düşüyor' şeklindeki yorumlar üzerine Aytun Çıray, İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'in Meral Akşener'i eleştirmesi sonrası ahlaksızca küfür ettiği anları hatırlatarak şunları söyledi.

Amacım vekillik değil, 4 dönem yaptım. Ben bu twiti attığım için oylarımız İzmir'de %6,8 Türkiye'de %6,6'e düşmedi. Düşürende ben değilim. Her twitin altına benim yüzümden ''Şehidin bacısına küfrettin'' yazılmıyor. Sorun bakalım niye bazı illerde temayül yoktu.

Çıray'ın bu paylaşımı İyi Parti'de tepkilerin fitilini ateşledi.

Şehit yakınına küfretmişti

Bingöl'de şehit yakınına küfrettiği gerekçesiyle Lütfü Türkkan hakkında, hakaret ve etkili eylem suçlamasıyla fezleke hazırlanmıştı.

Türkkan, acılı ağabeyin Akşener'e "Benim kardeşimin bütün vücudu parçalandı. Günlerce ayaklarını aradılar. HDP'yi, Selo'yu savunan bir kadın bu. Evet bu savunuyor. Kahvaltıya gidiyordu." sözleri üzerine "Senin bacını s..rim." diyerek küfretmişti.

Fezleke hazırlandı

Şehit yakınına küfreden İyi Partili Lütfü Türkkan hakkında, hakaret ve etkili eylem suçlamasıyla fezleke hazırlanmıştı.

Dokunulmazlıkları kaldırılsın kararı

Karma komisyon Lütfü Türkkan ve Ali Mahir Başarır hakkında dokunulmazlıkların kaldırılması kararını verdi.