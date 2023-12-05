İyi Parti'den CHP'ye ret kararı çıktı! İlk istifa Antalya'dan geldi Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler için CHP’den gelen ittifak teklifine olumsuz yanıt veren İyi Parti’de istifalar yeniden yaşanmaya başladı. Eski Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın, “Genel seçimden bu yana sürdürülen yanlış politikaların ortağı olmak istemiyorum” diyerek istifasını açıkladı.

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Yerel seçim öncesi partiler arasında hareketlilik yaşanıyor.

CHP'nin ittifak teklifini görüşmek üzere dün bir araya gelen İyi Parti GİK, toplantı sonunda olumsuz karar aldı.

35 üye kararı reddederken 14'ü ise kabul etti.

Bunun üzerine son günlerde istifa furyasının hakim olduğu Meral Akşener'in partisinde, karar sonrası ilk istifa Antalya'dan geldi.

Eski partisinde tepki gösterdi

Antalya Eski İl Başkanı Ahmet Aydın, karara tepki göstererek istifada bulundu.

İyi Parti’ye yönelik eleştirilerde bulunan Aydın, şu ifadeleri kullandı:

Cumhuriyet Halk Partisi ile uyum içerisinde yürüttüğümüz yerel yönetim programımızın olumsuz bir noktaya taşınmasına, ne aklım ne de yüreğim razı gelmiyor. 'Kendimizi tartacağız' diye çıkılan 2024 Yerel Seçimleri yolunda bu politika nedeniyle fazlasıyla zayıflayacağımız açıktır. Kendimizi tartma seçiminin yerel seçim olduğu düşüncesinde değilim.



Siyasetin sermayesi insandır, kazanımı ise gönüllerdir. Siyasal yapı ve siyasetçi sermayesinin ve kazanımını hunharca harcamamalıdır. Zira siyasetin temel mantalitesi 1’i 2 yapma, yakalanan sinerjiyle de 2’yi 5 yapabilme gayretidir. Bir aday partisinin ideolojik duruş veya yapısından ziyade kendi diyalektiğiyle belirli bir seviyede seçmen çekebilir. Hülasa bu husus siyasetçinin halka dokunabilme kabiliyeti ve ortaya koyduğu sinerji ile de alakalıdır.

"Ne aklım ne de yüreğim razı gelmiyor"

Zira mevzu o'dur ki Cumhuriyet Halk Partisi ile uyum içerisinde yürüttüğümüz yerel yönetim programımızın olumsuz bir noktaya taşınmasına, ne aklım ne de yüreğim razı gelmiyor.



'Kendimizi tartacağız' diye çıkılan 2024 Yerel seçimleri yolunda bu politika nedeniyle fazlasıyla zayıflayacağımız açıktır. Kendimizi tartma seçiminin yerel seçim olduğu düşüncesinde değilim.



Bugüne kadar şahsıma yapılan her türlü haksızlığı sineye çektim, çığırtkanlık, isyankârlık yapmadım. Yaşanılanlara bütün Antalya şahittir.

"Genel seçimden bu yana sürdürülen yanlış politikalar..."