İyi Parti'de genel başkanlık yarışı kızışıyor

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İyi Parti, genel seçimlerden sonra yerel seçimlerde de umduğunu bulamadı.

Yüzde 3,77'lik oy oranında kalan İyi Parti'den geçtiğimiz hafta yapılan duyuruyla 27 Nisan'da olağanüstü kurultaya gidileceği açıklandı.

Seçimlerden istediği başarıyı elde edemezse siyaseti bırakacağını söyleyen Meral Akşener'in geleceği merak edilirken İyi Parti'de genel başkanlık için adaylar netleşmeye başladı.

Akşener'in rakipleri artıyor

İlk olarak kurucular kurulu üyesi Günay Kodaz, Akşener’in karşında aday olduğunu açıkladı.

İyi Parti Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın da kurultayda aday olacağını işaret etti.

Akalın’ın, yaptığı açıklamada, “İyi Parti istikbalini şahısların akıbetine bağlamış bir lider partisi değil.” ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Yeni isimler de çıkabilir

Öğrenilen bilgiye göre Akalın, bugün adaylığını kamuoyuyla paylaşacak.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın aktardığına göre İyi Parti'de başka isimlerin de aday olmayı düşündüğü öne sürüldü.

Parti kulislerinde en az 5 kişinin Akşener’e rakip olacağı konuşulurken, İyi Parti Genel Başkanı'nın yeniden aday olmaktan yana tavır aldığı da gündemde.

Son olarak Koray Aydın, Musavat Dervişoğlu ve Bilge Yılmaz’ın aday olmayı düşündüğünü öne sürülürken, parti sözcüsü Kürşad Zorlu’nun da adı geçiyor.

"Ana sorumlu istifa edip partiye nefes aldırmadı"

Öte yandan Akşener'e seçim akşamı istifa çağrısında bulunan Bilge Yılmaz'dan, dün dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Yılmaz, partideki kötü gidişatın ana sorumlusu olarak tekrar Akşener’i gösterdi.

Prof. Dr. Yılmaz, “Partideki kötü gidişin ana sorumlusu istifa edip partiye nefes aldırmadığı için İyi Parti zayıflamaya devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İyi Parti olarak bu hezimeti neden yaşadık?" diye soran Yılmaz'ın açıklaması şöyle:

"Partideki kötü gidişin ana sorumlusu istifa edip partiye nefes aldırmadığı için İyi Parti zayıflamaya devam ediyor.



Peki İyi Parti olarak bu hezimeti neden yaşadık?



1- Bizzat parti liderliğinin ortaya attığı şaibeli para ilişkileri ile ilgili tatmin edici süreç işletilmedi, konu açıklığa kavuşturulmadı.



2- Milletvekili listelerinde açıklanamayan, şeffaf olmayan tercihler yapıldı. Liyakatli isimler dışarıda bırakıldı.



3- Partimize verilen desteğin kahir ekseriyetini AK Parti yönetiminden şikayetçi ve rahatsız olanlar oluşturmasına rağmen AK Parti iktidarından daha çok, daha sert ve daha nobran bir dille muhalefet eleştirildi. Yapılan bütün bu yanlışlar toplumda büyük bir güvensizlik yarattı.



Tüm bunları ve milletimizin beklentilerini dikkate alarak hareket etmek zorundayız."