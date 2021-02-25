İyi Parti'de HDP'ye karşı kafa karışıklığı yaşanıyor

İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun, HDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına evet diyeceklerini açıklaması, parti içerisinde tartışmaların fitilini ateşledi.

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesiyle birlikte siyasette ittifaklar görmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki görüşmelerin ardından AK Parti ile MHP arasında Cumhur İttifakı kuruldu.

İktidarın değişmesini hedefleyen muhalefet partileri ise, Millet İttifakı çatısı altında toplandı. Ancak bu ittifakta durum biraz daha farklı.

HDP'NİN MİLLET İTTİFAKI'NDAKİ YERİ

Öyle ki; milliyetçi bir çizgide olan İyi Parti nedeniyle HDP'nin ittifaktaki yeri resmi olarak açıklanmadı.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, Millet İttifakı'na gizli olarak destek verdi ve yerel seçimlerin ardından bunun karşılığını aldı.

HDP-İYİ PARTİ ÇATIŞMASI

Aradan geçen zamanda, İyi Parti ile HDP arasında krizler yaşandı.

HDP, İyi Parti'nin HDP'liler sayesinde Meclis'teki koltuklarında oturduklarını savundu. İyi Parti ise PKK'yla dost olanlara düşman olacaklarını bildirdi.

İki parti arasında yaşanan tartışmalar, HDP'li vekillerin fezlekelerinin Meclis'e gelmesiyle birlikte yeniden başlama noktasında.

DOKUNULMAZLIKLAR KALKSIN MI KALKMASIN MI

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Meclis'e gelecek fezlekelerde HDP'lilerin dokunulmazlığının kaldırılmasına "evet" diyeceklerini açıkladı.

Bu açıklama, parti içerisinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Daha önce terör soruşturmaları kapsamında tutuklanan Selahattin Demirtaş'a tahliye isteyen İyi Partili Bahadır Erdem ve Aytun Çıray'ın, dokunulmazlıkların kaldırılmasına karşı çıkan isimler arasında olduğu biliniyor.

MERAL AKŞENER NE YAPACAK

Parti içerisinde önemli ağırlığa sahip olan isimlerin karşı karşıya gelmesi, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de kafa karışıklığı yaşamasına neden oldu.

Akşener, HDP'ye karşı tavır olması durumunda Millet İttifakı'na gelecek desteği kaybetmekten çekiniyor.

İTTİFAK OLMAZSA MECLİS'E GİRMESİ ZOR

Geçtiğimiz seçimlerde yüzde 10'u aşamayan İyi Parti, ittifak sayesinde Meclis'e girmeye hak kazandı.

Anketlerde, baraj sorununu gören Meral Akşener'in, ittifakın birliği için HDP konusunda kafa karışıklığı yaşadığı belirtiliyor.