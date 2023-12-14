İyi Parti'de İBB depremi: Ekrem İmamoğlu'na desteğe sert tepki gösterildi İyi Parti'de CHP ile iş birliğini destekleyenlerin mesajları sonrası parti ikiye bölündü. Akşener cephesinde yaşananlardan Ekrem İmamoğlu sorumlu tutulurken, İyi Parti'nin ağır toplarından "Seni bir daha seçtirmeyeceğiz İmamoğlu" sesleri yükseldi.

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Genel seçimlerde CHP ile ittifak yapan İyi Parti'nin kapısı, bu kez de yerel seçimler için çalındı.

Ancak İyi Parti, yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararından vazgeçmedi.

İyi Parti'nin ittifaksızlık kararı ise partiyi karıştırdı.

Partinin ağır toplarından peş peşe istifalar gelmeye başladı.

İyi Parti içerisinde neredeyse her gün yeni bir olay meydana gelirken, İstanbul ve Ankara'da aday belirleme süreci öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı.

CHP ile iş birliğini savundu: İstifası istendi, yeniden seçildi

İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, önceki gün İyi Parti Lideri Meral Akşener'in isteği ile istifa ederek görevinden ayrılmıştı.

Yerel seçimlerde CHP ile iş birliğini savunan Özkan'ın, gerçekleştirilen 8 kişinin oy verdiği seçimlerde 7 oyla yeniden İBB Grup Başkanvekili seçilmesi İyi Parti'yi karıştırdı.

Yaşanan gelişmelerin ardından İyi Parti İstanbul İl Başkanı Yüksel Coşkun, Özkan'ın istifası sonrasında bazı üyelerce yeniden seçilmesinin kabul edilemez olduğunu ve bu karar altında imzası olanların 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu.

"Tercihlerini Ekrem Bey'in kayığına binerek seçersen istikametini de öyle belirlersin"

Sevk kararı sonrası ise ilk tepki, İyi Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz'dan geldi.

Uz, "Oturduğunuz koltuklar millete hizmet koltuğudur, meydan okuma yeri değildir. İyi Parti'nin varlığına bağlı olarak siyasi olur bulanların, bulamayan arkadaşlara, teşkilatlara, seçmenlere karşı sorumlulukları olduğu gibi kurumsal yapımıza ve Genel Başkan'ımıza karşı da sorumlulukları vardır. Tercihlerini Ekrem Bey'in kayığına binerek seçersen istikametini de öyle belirlersin." ifadelerini kullandı.

İyi Partili Koca: Seni Başkan seçtirtmeyeceğiz

Uz'un tepkisinin yanı sıra İyi Parti Genel Merkez Kurumsal İlişkiler Başkan Yardımcısı Mete Koca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na göndermede bulundu.

Koca, Meral Akşener'in yerel seçimde CHP ile iş birliği yapmayacaklarını açıklamasının ardından tırmanan gerilimde İBB Meclis üyeleri üzerinden baskı yapıldığı iddiasını gündeme getirdi.

Mete Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"CHP'nin Eş Genel Başkanı İBB Meclis üyeleri üzerinden operasyon çekiyor. Operasyonun büyüğü 31 Mart'ta olacak Sayın Eş Başkan!! SENİ BAŞKAN SEÇTİRTMEYECEĞİZ!"

"Hata bizde ki Beylikdüzü sınırları dışına çıkamayacak adamın, kendi genel başkanı bile sahip çıkmazken elinden tuttuk"

Öte yandan İyi Parti'yi karıştıran gelişmeye ilişkin tepki dolu bir paylaşım da İyi Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Aslıhan Elibol yaptı.

Ekrem İmamoğlu'nu sert ifadelerle eleştiren Elibol, "Hata bizde ki Beylikdüzü sınırları dışına çıkamayacak adamın, kendi genel başkanı bile sahip çıkmazken elinden tuttuk. Nice falsosuna rağmen. Defalarca, defaatle... Allah biliyor ya kalbim soğuyalı yıllar oldu. Ama şimdi pişmanım. Özür dilerim." şeklinde konuştu.