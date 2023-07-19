İyi Parti'de ihraç istemi! 6 kişi Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi İyi Parti Genel Başkan Meral Akşener'in, partisine yeniden genel başkan seçilmesinin ardından 6 muhalif isim, genel başkan imzasıyla kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

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Muhalefette çatırdamalar devam ediyor.

Seçimlerin ardından hedeflediği sonucu alamayan Millet İttifakı'nda iç hesaplaşmalar sürüyor.

Millet İttifakı’nın seçimdeki başarısızlığı sonrasında ‘istifa’ söylentileri ve çağrıları yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

Bu kapsamda Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in koltuğu bırakması yönünde açıklama yapan partililer tek tek belirleniyor.

İttifakın CHP'den sonraki en büyük ikinci ortağı İyi Parti'de ise Genel Başkan Meral Akşener, hedef tahtasına konulan isim oldu.

"Yeni bir kadro ve Genel Başkan adayı ile yola devam edeceğiz"

İyi Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Etkem Baykal, seçimlerin ardından Ortak Akıl Platformu kurulduğunu duyurdu.

Taleplerin muhataplarınca dikkate alınacağını ummaktayız. Dikkate alınmaması halinde, önümüzdeki kongrede partimizin kuruluş ilkelerimize bağlı yeni bir kadro ve Genel Başkan adayı ile yola devam edeceğimizi Türk milletine saygı ile duyururuz.

"Meral Hanım torunlarına hasret kaldı, torun sevsin"

Ensonhaber'in YouTube kanalında açıklama yapan Baykal, Akşener'in başarısız bir süreç geçirdiğini belirterek, Akşener'i torun sevmeye davet etti.

"Meral Hanım torunlarına hasret kaldı, torun sevsin." diyen Baykal, "Baba-oğul ve mommye güle güle diyoruz." dedi.

6 isim disiplin kuruluna sevk edildi

Bunların ardından Meral Akşener’in tek aday olması beklenen İyi Parti’nin 3. Olağan Kurultayı'nda Akşener, yeniden partinin genel başkanı oldu.

Akşener, bunun ardından kısa süre içerisinde muhalif isimlerin ihraçları istenmeye başlandı.

Partide belirlenen muhalif 6 isim, kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

İyi Parti'de Ethem Baykal, Sevinç Gümüş, Tamer Kayaalp, Musa Ertugan, Günay Kodaz ve İsmet Koçak, İyi Parti'den ihraçları istenen isimler oldu.