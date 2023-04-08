İYİ Parti'de istifa depremi: Demre İlçe Belediye Başkanı istifa etti Antalya'nın Demre İlçe Belediye Başkanı Avukat Okan Kocakaya, yayınladığı bir mektupla ile, İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

AA

14 Mayıs'ta yapılacak olan kader seçimine 36 gün kaldı.

Millet İttifakı'nı oluşturan partilerde ise istifalar ardı ardına gelmeye başladı.

İYİ Parti'den istifa etti

Meral Akşener'in Genel Başkanlığını yaptığı İYİ Parti'de son olarak Milletvekilliği adaylığı için koltuğunu bırakan Antalya'nın Demre İlçe Belediye Başkanı Av. Okan Kocakaya partiden istifa ettiğini açıkladı.

Kocakaya, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart 2019'da yapılan seçimde Demre Belediye Başkanı seçildiğini ve geçen 4 yıllık süre içerisinde hizmette bulunduğunu belirtti.

"Etik ve vicdani değerleri hiçe sayan bir ortamda daha fazla siyaset yapmamın hayat görüşümle uyuşmaması.."

Kocakaya açıklamasına şu ifadeleri kullandı: