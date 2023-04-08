İYİ Parti'de istifa depremi: Demre İlçe Belediye Başkanı istifa etti

14 Mayıs'ta yapılacak olan kader seçimine 36 gün kaldı.
Millet İttifakı'nı oluşturan partilerde ise istifalar ardı ardına gelmeye başladı.
İYİ Parti'den istifa etti
Meral Akşener'in Genel Başkanlığını yaptığı İYİ Parti'de son olarak Milletvekilliği adaylığı için koltuğunu bırakan Antalya'nın Demre İlçe Belediye Başkanı Av. Okan Kocakaya partiden istifa ettiğini açıkladı.
Kocakaya, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart 2019'da yapılan seçimde Demre Belediye Başkanı seçildiğini ve geçen 4 yıllık süre içerisinde hizmette bulunduğunu belirtti.
"Etik ve vicdani değerleri hiçe sayan bir ortamda daha fazla siyaset yapmamın hayat görüşümle uyuşmaması.."
Kocakaya açıklamasına şu ifadeleri kullandı:
"Belediye başkanlığı ve mesleki hayatım boyunca adil, dürüst ve ilkeli bir duruş sergiledim. Temayül yoklaması sürecinde yapılan tüm usulsüzlükleri her aşamada Genel Merkeze bildirmeme rağmen, etik ve vicdani değerleri hiçe sayan bir ortamda daha fazla siyaset yapmamın hayat görüşümle uyuşmaması sebebiyle İYİ Parti Antalya Milletvekili aday adaylığından çekiliyor, parti üyeliğinden istifa ediyorum. Hata yapmak, hile yapmaktan çok daha onurluca bir eylemdir."