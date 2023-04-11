İyi Parti'de istifa depremi! Milletvekilliği adaylığını bıraktı Yalova'da İyi Parti'den 3. sıra milletvekili adayı olan Elif Akyol Tosun, hem partiden hem de adaylıktan istifa ettiğini açıkladı.

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33 gün sonra kurulacak olan sandıklar ile milyonlarca seçmen, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekili tercihi yapacak.

Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği takvim doğrultusunda seçim süreci işlerken partiler ve ittifaklar, milletvekili aday listesini teslim etti.

Milletvekili aday listelerinin açıklanmasının ardından İyi Parti'den istifa haberleri gelmeye devam ediyor.

Birçok isim istifa kararı aldı

Milletvekili adaylığı kabul görmeyen ya da listede istediği sırada olmayan isimler, çok sert sözlerle istifa kararı aldı.

Partisinden ve adaylıktan istifa etti

2018 seçimlerinde Yalova'dan İyi Parti'den 2. sıra adayı olan Diş Hekimi Elif Akyol Tosun, dün yapılan açıklamada 28. Dönem Yalova Milletvekili 3. sıra adayı olarak açıklanmıştı.

Tosun, bugün istifasını vererek hem partiden hem de milletvekili adaylığından istifa etiğinini duyurdu.

Elif Akyol Tosun kimdir?

1983 Yalova doğumlu olan Elif Akyol Tosun, ilk, orta ve lise eğitimimi Yalova'da tamamladı. 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ni bitirdi. 2005 yılında Yalova'da muayenehanesini açan Tosun, 2009'da Özel Atakent Hastanesi'ne geçiş yaptı. 2014 yılının Nisan ayında muayenehanesini kapatan Tosun, evli ve iki çocuk annesi.

2018 yılında İyi Parti'ye üye olan Tosun, 24 Haziran seçimlerinde Yalova milletvekilliği aday adaylığına başvurdu. Tosun, yapılan yoklama ve genel merkez seçimlerinde Yalova 2. sıra milletvekilliği için uygun görüldü.