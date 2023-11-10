İyi Parti'de istifa depremi sürüyor! Durmuş Yılmaz da ayrıldı İyi Parti'nin önemli isimlerinden Durmuş Yılmaz, partiden istifa ettiğini duyurdu.

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Mayıs seçimlerinde sandığa gömülen muhalefet aylar geçmesine rağmen toparlanamadı.

CHP'de genel başkanı koltuğundan eden kriz, İyi Parti'de seri istifalar olarak kendini gösterdi.

Bu kapsamda İyi Parti'de istifalar sürüyor.

Geçtiğimiz hafta Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, partiden istifa etti.

AK Parti'ye katılan Hatipoğlu'dan sonra bir ayrılık daha yaşandı.

Partinin kurucularından Durmuş Yılmaz, istifa ettiğini açıkladı.

"Üyeliğimi sonlandırdım"

Daha önce MHP'den Meclis'e giren, 2018'de ise İyi Parti'den Ankara Milletvekili olarak TBMM sıralarına oturan Yılmaz, istifasını sosyal medya hesabından duyurdu.

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yılmaz, İyi Parti'nin en etkin ekonomi kurmaylarından biriydi.

Yılmaz, paylaşımında, "İyi Parti üyeliğimi sonlandırdım. Bilgilerinize" ifadelerine yer verdi.