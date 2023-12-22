İyi Parti'de istifa furyası sürüyor! 400 kişi birden gitti... İyi Parti İlçe Teşkilatı ana kademe, ilçe kadın ve ilçe gençlik kolları yönetimleri ile parti üyesi 400 kişi partiden istifa etti.

İHA

İyi Parti'de yaşanan zor günlere her geçen gün yenisi ekleniyor...

14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra belini doğrultamayan İyi Parti'de istifa furyası sürüyor.

Ana kademelerde yer alan parti yetkililerinin istifa etmesinin ardından sıra teşkilatlara geldi.

İyi Parti Didim İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında İlçe Başkanı Tolga Çetinel, İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Tonbuloğlu, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Onur Can Keleş, İYİ Parti Aydın İl yöneticileri Irmak Tezsezener, Mehmet Aldemir ve Efe Yeşilkuş ile ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 400 üye partilerinden istifa etti.

"Genel İdare Kurulumuzca alınan hür ve müstakil olarak seçime girme kararını doğru bulmuyoruz"

Toplu istifa süreciyle ilgili basın açıklaması yapan İyi Parti Didim İlçe Eski Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Vefa Berk Tezsener, kendisinin de partiden istifa ettiğini ve 3 aylık süreçte bağımsız olarak görevini sürdüreceğini ifade etti.

Tezsezener yaptığı açıklamada, “Hepimiz için zor bir gün. 2017 yılında gerçekleştirilen referandum sonrasında güçler ayrılığı ilkesine dayalı parlamenter sistemi yeniden ülke yönetiminde hakim kılmak için kuruluşundan bugüne büyük emek ve umutlarla Atatürk ve Cumhuriyet değerleri doğrultusunda çetin mücadeleler verdiğimiz İyi Parti'deki görevlerimizden, üyelerimiz, delegelerimiz, ilçe başkanımız, ilçe divanı yönetimi, kadın ve gençlik kolları başkanlarımızın da ortak iradeleri sonucunda almış olduğumuz karara istinaden 4 ayı aşkın yol arkadaşımızla birlikte İyi Parti'den istifa ediyoruz. İyi Parti'yi, iktidara namzet ve alternatif olmak için kurduk. Ancak geldiğimiz noktada partimizin iktidara talip olmadığını üzülerek görüyoruz. Hakikate gözümüzü kapatmamız ne yazık ki hakikati ortadan kaldırmıyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde siyasi partilerin tek başına iktidara gelebilmesinin çok zor olduğu aşikarken alınan hür ve müstakil siyaset kararının iktidara değil, muhalefete muhalefet olduğunu üzülerek görmekteyiz.

İstifamızın ve üzüntümüzün sebebi ülkede muhalefetin kavga etmeden bir arada hareket etme zaruretini olan inancımızdandır. Genel İdare Kurulumuzca alınan hür ve müstakil olarak seçime girme kararını doğru bulmamakla birlikte bu kararı savunamayacağımızı düşündüğümüz için istifa kararı alarak partinin önünü açmayı tercih ediyoruz. Her birimiz İyi Parti'de onlarca dost ve arkadaş biriktirdik.

Dostluklarımız ilelebet baki kalacaktır. Bu hikayede bizlerle yol yürüyen bize güvenen tüm yol arkadaşlarımıza, il başkan ve il yöneticilerimize, genel merkez yöneticilerimize teşekkür ediyor, siyasetin savaş alanı değil, bir uzlaşı alanı olduğunu hatırlatarak, dostça yollarımızı ayırıyoruz. Atatürk'ümüzün ilkeleri ışığında demokrasi ve adalete inanan Cumhuriyet'i yürekten bağlı demokrasi mücadelemiz devam edecektir." ifadelerine yer verdi.

6 ilçeye yeni isimler atandı

İyi Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Çankaya İlçe Başkanı ve ilçe yönetiminin görevden alındığını, yerine Kurucu İlçe Başkanı olarak Doğukan Kozan'ın atandığını bildirdi.

Yıldırım, dün yaptığı açıklamada, Akyurt, Çubuk, Haymana ve Beypazarı ilçe başkanlarının da görevden alındığını duyurmuştu.

Yıldırım'ın paylaşımları şu şekilde:

Çankaya İlçe Başkanı ve İlçe Yönetimine görevden el çektirilmiş, yerine Kurucu İlçe Başkanı olarak Av. Doğukan Kozan atanmıştır. Kamuoyuna duyurulur.



Etimesgut İlçe Başkanı Sn. Fatih Sultan Mehmet Hamzaçebi Etimesgut Belediye Başkan A. Adayı olduğundan, yerine Kurucu İlçe Başkanı olarak Sn. Gazi Ercüment Tekin atanmıştır.



Altındağ İlçe Başkanı Sn. Remzi Sağlam Altındağ Belediye Başkan A. Adayı olduğundan, yerine Kurucu İlçe Başkanı olarak Sn. İsmail Serdar Kara atanmıştır.



Polatlı İlçe Başkanı Sn. İlhan Dereköy Polatlı Belediye Başkan A. Adayı olduğundan, yerine Kurucu İlçe Başkanı olarak Sn. Adnan Sezgin atanmıştır.



Mamak İlçe Başkanı Sn. Ümit Yıldırım Mamak Belediye Başkan A. Adayı olduğundan, yerine Kurucu İlçe Başkanı olarak Sn. Gürbüz Şancı

atanmıştır.



Keçiören İlçe Başkanı Sn. Hüsnü Serkan Oğuz Belediye Meclis Üyesi A. Adayı olduğundan, yerine Kurucu İlçe Başkanı olarak Sn. Haluk Baran atanmıştır.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)