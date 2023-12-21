İyi Parti'de istifa furyası sürüyor: Yüksel Arslan istifa etti Uzun süre boyunca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın danışmanlığını yapan İyi Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan ittifakı gerekçe göstererek partisinden istifa etti.

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İyi Parti, seçim sürecinden bu yana istifa, ihraç ve disiplin sevkleriyle gündemde..

Genel seçimin ardından dağılan ittifak, parti içi çekişmeler, yönetimdeki görüş ayrılıkları İyi Parti'de çalkantılı bir süreci beraberinde getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ardından partinin üst yönetiminde 'kuruluş ayarlarına' dönme fikri ağır bastı.

İttifak siyasetine karşı çıkıldı

Bu kapsamda muhalefete yönelik eleştiriler belirginleşirken, ittifak siyasetine karşı çıkıldı.

İstifalar ardı ardına geliyor

İstanbul ve Ankara'da CHP ile ittifaka karşı çıkan Akşener'e karşı istifalar tek tek açıklanıyor.

İyi Parti'de istifaların ardı arkası kesilmiyor...

İyi Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partisinden istifa etti.

İyi Parti'de istifa furyası yaşanıyor

İyi Parti'de ilk kopuş, Ümit Özdağ'ın ihraç edilmesiyle başladı, Onu Erdal Sarızeybek'in istifası izledi.

Genel seçim sürecinde Yavuz Ağıralioğlu'nun istifasıyla yeniden hareketlenen süreç, seçimin ardından devam etti. Milletvekilleri Ahat Andican ve Aytun Çıray istifalarını açıkladı.

İyi Parti kurucu üyeleri Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor da parti yönetiminin hatalar yaptığını savunarak istifa etti.

Ethem Baykal, Sevinç Gümüş, Tamer Kayaalp, Musa Ertugan, Günay Kodaz ve İsmet Koçak İyi Parti'den ihraç edildi. 6 kişi içinde Akşener'e muhalif olan Ortak Akıl Platformu'nu kuran isimler bulunuyordu.

Eski milletvekilleri Aydın Adnan Sezgin, Durmuş Yılmaz ve Hasan Subaşı ile GİK üyesi Bahadır Erdem'in istifaları da bu süreçte öne çıktı.

Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ve Ankara Milletvekili Adnan Beker, istifa kararlarında öne çıkan isimler oldu.

Disiplin süreci tamamlanan Sakarya milletvekili Ümit Dikbayır ise partiden ihraç edildi.

Dün bir istifa haberi de İyi Parti Toplumsal Politikalar Başkanı ve Genel İdare Kurulu üyesi Ece Güner'den geldi

Bütün görevlerinden istifa eden Güner ittifaksız yerel seçim kararının doğru olmadığını savundu, İyi Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Ahmet Zeki Üçok ise görevinden alındı.

İyi Parti'nin milletvekili sayısı 38'e düştü

İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu da, partinin kuruluş ilkelerinden uzaklaştığını söyleyerek istifa etti.

İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu da İyi Parti'den istifa etmişti.

Son olarak ise Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'ın istifasıyla İyi Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 38'e düştü.

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