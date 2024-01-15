İyi Parti'de istifa furyasına bir yenisi daha eklendi İyi Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

ensonhaber.com

İyi Parti'de istifa dalgası hız kesmiyor.

8 ayda 6 milletvekili kaybeden İyi Parti'nin TBMM'deki koltuk sayısı 38'e düştü.

Meral Akşener'in yerel seçimlere kendi adaylarıyla gireceklerini duyurmasının ardından bu kez de başta İyi Parti İBB grubundan istifalar gelmeye başladı.

Belediye meclislerindeki istifaları il ve ilçe yönetimleri takip ederken yeni bir gelişme daha yaşandı.

İyi Parti'de bir istifa daha: Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Tosun da ayrıldı

İyi Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun, partiden istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Mehmet Tosun, istifa nedenini 'gördüğüm lüzum üzerine' olarak açıkladı.

"Gördüğümüz lüzum üzerine"

Tosun, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

"Bodrum Belediye Başkan Adaylığı, Muğla Milletvekili Adaylığı ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenmiş olmanın sorumluluğuyla İyi Parti çatısı altında geçirdiğim süre boyunca, partimizin yükselmesi ve gelişmesi için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Bu süreçte başta çok değerli Muğlalı ve Bodrumlu hemşehrilerim olmak üzere, İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’e, il ve ilçe başkanlarımız, yöneticilerimiz, üyelerimiz, gönüllülerimiz ve İyi Parti’ye oy vermiş tüm vatandaşlarımıza vermiş oldukları desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Gördüğümüz lüzum üzerine İyi Parti’deki tüm görevlerimden ve parti üyeliğimden istifa ettiğimi belirterek, saygı ve sevgilerimi sunuyorum."

Belediye başkan adayı ve milletvekili adayı olmuştu

Öte yandan Bodrum’un Konacık beldesinde 2 dönem belediye başkanlığı yapan, ardından 2014 yerel seçimlerinde MHP’den, 2019 yerel seçimlerinde ise İyi Parti’den Bodrum Belediye Başkanı adayı olan Mehmet Tosun, 2023 genel seçimlerinde İyi Parti’den 3. sıra milletvekili adayı olmuştu.