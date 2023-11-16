İyi Parti'de istifa krizi: Adnan Beker de partiden ayrıldı İyi Parti'de yaşanan ayrılık dalgasına bir yenisi daha eklendi. Ankara Milletvekili Adnan Beker, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

İyi Parti'de yaşanan istifa dalgası durmak bilmiyor.

Önce Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, AK Parti'ye geçti.

Ardından Durmuş Yılmaz ve Bahadır Erdem'in istifaları peş peşe geldi.

Gitgide kan kaybeden İyi Parti, bir yeni istifa haberiyle sarsıldı.

Bir istifa daha: Adnan Beker partiden ayrıldığını duyurdu

Bu kez de çeşitli iddiaların odağında olan Ankara Milletvekili Adnan Beker, partiden istifa ettiğini duyurdu.

Beker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İyi Parti çatısı altında artık Ankaralılara ve Türk milletine daha fazla katkı sağlayamayacağını düşündüğünden partisinden istifa ettiğini bildirdi.

Peş peşe gelen istifalar sonrası Meclis'teki sandalye sayısı 42'ye düştü

Beker, Türk milletine ve Ankara'ya azim ve inanmışlıkla hizmet etmeye devam edeceğini de vurguladı.

Beker'in istifasıyla birlikte İyi Parti, son günlerde 4 önemli ismini kaybetmiş oldu.

Böylelikle Beker'in istifasının ardından İyi Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 42'ye düşecek.

Akşener grup toplantısında verdi veriştirdi

Öte yandan İyi Parti Lideri Meral Akşener, dünkü grup toplantısında, "Bu ülkeye kazık atan herkesi buradan silmezsem adımı değiştireceğim. İyiler Hareketi cep doldurmaya kalkışanların karşısında, sırtında yara olmayan, tertemiz, gözümün içine baksan arkasının görüldüğü insanlardan oluşan bir partidir. Bunun dışında davrananların içimizde yeri yoktur." ifadelerini kullanmıştı.

Akşener'in sözlerinin Ümit Dikbayır, Adnan Beker ve Uğur Poyraz'a yönelik olduğu öne sürüldü.

"Defolup gitsinler"

Bugün de gazeteci İsmail Saymaz, Akşener'in, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ve Ankara Milletvekili Adnan Beker için "Defolup gitsinler!" dediğini yazdı.

Bu sözler üzerine Beker'in istifa ettiğini duyurması dikkat çeken bir başka detay oldu.