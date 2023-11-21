İyi Parti'de kavga büyüdü! Ümit Dikbayır'dan 'benden para istediler' çıkışı İyi Parti'deki 'kayıp 132 milyon' ve 'hesaplar araştırılıyor' kavgalarından sonra ihracı istenene ve partiden istifa eden Ümit Dikbayır, milletvekili seçildikten sonra Meclis'e ilk gittiğinde partinin, milletvekillerinden para istediğini söyledi.

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Seçimden sonra dikiş tutturamayan muhalefette sular durulmuyor.

CHP'de genel başkan değiştiren kavga, İyi Parti'yi paramparça etti.

Mayıs seçimlerinden hemen önce milletvekilliği sırası satıldığı iddia edilen partide yolsuzluklar gün yüzüne çıktı.

Genel Başkan Meral Akşener'in öz yeğeni ve partinin mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olan Ümit Dikbayır, kavganın görünen yüzü oldu.

Kendi döneminde parti kasasını 132 milyon TL ile devrettiğini fakat görevi bıraktıktan sonra kazanın eksi 16 milyon TL'ye gerilediğini öğrendiğini söyleyen Dikbayır'ın çıkışları tansiyonu artırdı.

Partiden istifa eden Dikbayır'dan yeni çıkış

Kendisinin, Meral Akşener'in ve yakınlarının hesaplarını incelenmesi için partiye dilekçe veren Dikbayır, attığı adımlar nedeniyle partiden ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

Kararı beklemeden partiden istifa eden Dikbayır, tv100'de Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında yeni iddialarda bulundu.

Mayıs seçimlerinden sonra yeni dönemde mali görevini devretmesinin ardından Meclis'e gittiğini belirten Dikbayır, burada milletvekillerinden parti görevlileri tarafından yüklü miktarlarda para istendiğini söyledi.

"Meclis'e gittik bizden para istendi"

Kendisinden de 500 bin TL istendiğini söyleyen Dikbayır, şöyle konuştu: