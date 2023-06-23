İyi Parti'de kurultay yarın yapılacak: Meral Akşener tek aday İyi Parti'nin 3'üncü Olağan Kurultayı yarın yapılacak. Meral Akşener’in genel başkanlık için yeniden aday olacağı kurultayda, partinin yönetim kadrosu da belirlenecek.

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İyi Parti'nin seçim nedeniyle ertelenen 3'üncü Olağan Kurultayı yarın yapılacak.

Yeni dönemde izlenecek yol haritası belirlenecek.

Partinin yönetim kadrosu şekillenecek.

Akşener yeniden aday olacak

Genel Başkan Meral Akşener’in kurultayda yeniden aday olacak.

50 üyeden oluşan Genel İdare Kurulu da seçilecek. Merkez Disiplin Kurulu'nun da belirleneceği kurultayda, bin 350 delege oy kullanacak.

İyi Partili kaynaklardan alınan bilgiye göre, yönetim kadrosunda büyük ölçüde değişim yapılması bekleniyor.

İyi Parti tüzüğü değişmeyecek

Kurultayda, parti tüzüğünde de genel başkanın görev süresini uzatmaya yönelik değişiklik yapılması planlanıyordu. Ancak tüzük değişikliğinden vazgeçildiği belirtildi.

Genel Başkan Meral Akşener'in kurultaydaki konuşmasında önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Seçimlere yönelik kapsamlı değerlendirme yapılacak

Hem seçime yönelik hem de partisiyle ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapacağı düşünülüyor. Yeni dönemde İyi Parti'nin yoluna yalnız devam edip etmeyeceği sorusu da cevap bulacak.

İyi Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Akşener, Millet İttifakı'na yönelik eleştirilerini bir kez daha dile getirecek.

Ortak Akıl Platformu: Aday çıkarmayacağız ama tüm taleplerimiz saklı

Genel Başkanlık için henüz Akşener'den başka bir aday çıkmadı. Parti içi muhalefetin kurduğu Ortak Akıl Platformu, aday çıkarmayacaklarını açıkladı.

Ancak Platform, partinin kuruluş felsefesine geri dönmesi konusundaki ısrarını sürdürüyor.

Kurultay sonrası Genel Başkan Meral Akşener'in yerel seçimler için il gezilerine başlaması planlanıyor.