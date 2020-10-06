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    İyi Parti'de liste krizi büyüyor

    İyi Parti'de liste krizi büyüyor

    İyi Parti'de, 2'nci Olağan Kurultay'ın ardından başlayan liste krizi, TBMM'de yeni dönemin ilk grup toplantısına da yansıdı.
    • DHA
    • 06.10.2020 - 13:00
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    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de yeni yasama yılının ilk grup toplantısını gerçekleştirdi.

    Grup toplantısına, muhalif milletvekillerinin katılmaması dikkat çekti.

    2'nci Olağan Kurultay'da Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliği seçimi için delegelere gönderildiği iddia edilen 'oy verilmeyecekler' listesine tepkileri süren muhalif milletvekilleri, dün akşam yaptıkları toplantıda grup toplantısına katılmama kararı almıştı.

    13 MUHALİF VEKİL KATILMADI

    Aralarında Aytun Çıray, Ayhan Erel, Ümit Özdağ, İsmail Koncuk'un da bulunduğu 13 muhalif isim, toplantıya katılmadı. Muhalif olarak bilinen Durmuş Yılmaz ve Aylin Cesur ise toplantıda yer aldı.

    İyi Parti de liste krizi büyüyor #1

    KORAY AYDIN TEPKİSİ

    Muhalif isimlerin, liste krizinden sorumlu tuttukları Teşkilat Başkanı Koray Aydın'ın, Başkanlık Divanı'nda görevine devam etmesine tepki olarak grup toplantısına katılmadığı belirtildi.

    AKŞENER SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

    Akşener, grup toplantısından sonra basın mensuplarının bazı milletvekillerinin toplantıya katılmamasına ilişkin sorularına da cevap vermedi.

    Meral Akşener liste krizi sorusunu cevapsız bıraktı VİDEO

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    İyi Parti de liste krizi büyüyor #3

    İyi Parti de liste krizi büyüyor #4

    İyi Parti'de ortaya çıkan liste krize neden oldu

    İyi Parti de liste krizi büyüyor #5

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