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    İyi Parti'de Lütfü Türkkan hakkında karar belli oldu

    İyi Parti'de Lütfü Türkkan hakkında karar belli oldu

    Şehit ağabeyine küfür ederek büyük bir skandala imza atan Lütfü Türkkan, grup başkanvekilliği görevinden alındı.
    • Haber Merkezi
    • 07.11.2021 - 09:23
    • Güncelleme : 07.11.2021 - 11:12
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    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl programına katılan isimlerden biri olan İyi Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, burada tepkisini dile getiren şehit ağabeyine ağza alınmayak küfürler etti.

    Yaşananların kameralara yansıması, olayı Türkiye'nin gündemine taşıdı.

    İSTİFA YOK

    Meral Akşener konuyla ilgili sessiz kalmayı tercih ederken Lütfü Türkkan'ın istifa etmemesi tepkilerin daha da artmasına neden oldu.

    Milliyetçi bir partide yer alan milletvekilinin şehit ağabeyine küfür etmesi, parti yönetimi tarafından ceza verilmek için yeterli görülmedi.

    MERAL AKŞENER EN HAFİF CEZAYI BULDU

    Meral Akşener, kamuoyunda tepkileri bir nebze dindirebilmek için Lütfü Türkkan'a verilebilecek en hafif cezayı buldu.

    Lütfü Türkkan grup başkanvekilliği görevinden alındı.

    İYİ Partili Lütfü Türkkan şehit yakınına küfretti +18 VİDEO

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