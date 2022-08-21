İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili sahada en ok duyulan ismin Mansur Yavaş olduğunu söyledi.

Türkiye seçim sürecine girdi.

Siyasi partiler seçim çalışmalarını hızlandırırken muhalefet cephesinde 'aday' krizi var.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı için en kararlı isimlerden biri.

İyi Parti Kılıçdaroğlu'nu istemiyor

Ancak diğer muhalefet partileri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda mutabık değil.

Katıldığı tüm seçimleri kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'na güvenemeyen İyi Parti'de oklar Mansur Yavaş'ı gösteriyor.

Habertürk canlı yayınına konuk olan İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında gelen soruya, Mansur Yavaş ismiyle cevap verdi.

"En çok duyduğumuz isim Mansur Yavaş"

Buğra Kavuncu, "Kemal Bey’in adaylığına nasıl bakarsınız?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Hiçbir zaman 'aday olacağım' demedi. Bu algıya müsaade ediyor, bu da çok normal. Olmaması anormal olurdu. Bu iddiayı muhafaza ediyor. Bizim sahada şubat ayından beri en çok duyduğumuz isim Mansur Başkan. Mansur Yavaş ile ilgili bir ağırlık var.”

İyi Parti'de oklar Mansur Yavaş'ı gösteriyor ViDEO

