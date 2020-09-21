İyi Parti'de ortaya çıkan liste krize neden oldu

İyi Parti 2. Olağan Kurultayı'ndaki seçimlerden önce il yöneticilerine gönderilen "oy verilmeyecekler" listesi partiyi karıştırdı.

İyi Parti'de 2.Olağan Kurultay sonrası ortalık karıştı.

Partinin önemli isimlerini tasfiye etmek için hazırlanan liste ortaya çıkınca, merkez yönetimde krize neden oldu.

İYİ PARTİ'DE ORTAYA ÇIKAN LİSTE TARTIŞMALARI BAŞLATTI

Listede Ümit Özdağ, İsmail Koncuk, Yavuz Temizer, Aylin Cesur, Aytun Çıray, Feridun Bahşi, Ayhan Erel isimleri yer aldığı görüldü.

Tasfiye edilmek istenen isimler arasında yer alan İsmail Koncuk ve Aytun Çıray Twitter'dan yaptıkları sert açıklamayla yaşanan liste krizine tepki gösterdi.

KONCUK, LİSTEYİ YAPANLARI AĞIR SÖZLERLE HEDEF ALDI

Ortaya çıkan listeye sosyal medya hesabından sert bir tepki gösteren İsmail Koncuk, "İYİ Parti 2. Olağan Kongresi bugün yapıldı. Hayırlı olsun. Ben ve Ümit Özdağ, Gİ̇K adayı olmamamıza rağmen, bazı akıl ve ahlak fukaraları, bir kısım il yöneticisine sabah böyle bir liste dağıtmış. Aday olma ihtimalimiz bile birilerini ürkütmüş! Koltuk onların, adamlık bizim olsun." ifadelerini kullandı.

AYTUN ÇIRAY'IN DA HEDEFİNDE YİNE LİSTE VARDI

İyi Parti'nin önemli isimlerinden Aytun Çıray da yaşanan bu duruma tepkisini, "Bu listede asıl hedef merkez siyasetçilerin tasfiyesidir. Demirel'in doktoru.. İsmet Sezgin'in yeğeni.. Ve bendeniz bunun işaretidir. Başarıp başaramadıklarını göreceğiz. Onlar da görecek. Samimiyet ve ilkeler testidir bu!" diyerek gösterdi.

DURMUŞ YILMAZ'DAN LİSTEDE ADI GEÇENLERE DESTEK

Ayrıca Aytun Çıray ve İsmail Koncuk'un yanı sıra, Durmuş Yılmaz da listede ismi olmamasına rağmen Çıray ve Koncuk'a destek verdi.

Yılmaz, "Adım listede olmadığına göre ben bu listeyi yapanlara göre makbul adam mı oluyorum. Reddediyorum. Kenar süsü olmaktansa bu listede olmayı tercih ederim, Bu kafayla olmuyor, olmayacak da." dedi.