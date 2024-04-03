İyi Parti'de peş peşe istifa! Buğra Kavuncu ile Burak Akburak görevini bıraktı İyi Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu ile İYyi Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak, partideki görevlerini bıraktığını duyurdu.

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Türkiye, sandıkta seçimini yaparak yerel seçimleri geride bıraktı.

İyi Parti, 31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 3,77 oy aldı.

Bunun ardından bazı partililer, İyi Parti'nin hedeflenen ve beklenenden düşük oy alınması nedeniyle Meral Akşener'e "istifa" çağrısında bulundu.

Bunun üzerine açıklama yapan Genel Başkan Meral Akşener, olağanüstü seçimli kurultaya gitme kararı aldı.

Yaşanan gelişmelerin ardından partiden istifa haberleri geldi.

İki isim istifa etti

İyi Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, partideki görevinden istifa etti. Kavuncu'nun ardından İyi Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak da görevini bıraktığını duyurdu.

Buğra Kavuncu: Beklediğimizin çok altında bir sonuç

Buğra Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olduğunu, ancak seçimi beklediklerinin çok altında bir sonuçla tamamladıklarını belirtti.

Buğra Kavuncu, şunları söyledi:

Tüm bu şartlar altında, ben de üzerime düşen sorumluluğu yerine getirerek, gerek yapılacak olan olağanüstü kongremizin daha sağlıklı ve demokratik bir ortamda yapılabilmesi, gerekse İstanbul'da aldığımız sonuçla doğrudan ilişkili olarak, 8 aydır yürütmekte olduğum Teşkilat Başkanlığı görevimden istifa ediyorum.

Kavuncu, bundan sonraki süreçte, İyi Parti İstanbul Milletvekili olarak Türkiye için çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

Burak Akburak: Görevimden istifa ediyorum

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda istifa ettiğini duyurdu.

Akburak şu ifadeleri kullandı: