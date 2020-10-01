Dolar
7.7378
0.2136%
Euro
9.0889
0.361%
Altın
1908.44
1.2037%
Borsa
1143.51
-0.151%
G. Altın
474.91
1.6894%
Bitcoin
81764.94
-1.7007%
21ºC
İstanbul
Açık 21 C
    İyi Parti'de 'seçilmeyecekler listesi' sonrası 14 milletvekili bildiri yayınladı

    İyi Parti'de 'seçilmeyecekler listesi' sonrası 14 milletvekili bildiri yayınladı

    Meral Akşener'in A Takımı belli oldu. İyi Parti'deki muhaliflerin hedefinde olan Koray Aydın'ın listedeki yerini koruması tartışmalara neden oldu.
    • Haber Merkezi
    • 01.10.2020 - 18:36
    • Güncelleme : 01.10.2020 - 19:36
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    İyi Parti lideri Meral Akşener, yola devam edeceği A Takımı'nı belirledi.

    Belirlenen Divan Kurulu listesinde 19 isim yer aldı. Aytun Çıray, Ümit Özdağ gibi isimlerin liste dışında kalıp Koray Aydın'ın yeniden teşkilat başkanlığına getirilmesi dikkatlerden kaçmadı.

    Geçtiğimiz günlerde İyi Parti'nin 2. Olağan Kurultayı’nda Merkez Disiplin Kurulu ve Genel İdare Kurulu üyeleri seçimi öncesi dağıtılan “İlk 75'te de olsa tercih edilmeyecekler” listesi partide çatlak yaratmıştı.

    KORAY AYDIN YENİDEN TEŞKİLAT BAŞKANI SEÇİLDİ, 14 MİLLETVEKİLİ BİLDİRİ YAYINLADI

    Koray Aydın tarafından servis edildiği öne sürülen listede, İyi Parti'nin önemli isimleri geri plana çekildiklerini söyleyerek duruma tepki göstermişlerdi.

    Bugün de aralarında listeden çıkarılan isimlerinden bulunduğu 14 milletvekili, bugün yapılacak Genel İdare Kurulu toplantısı öncesi bildiri yayınladı.

    Yeni Genel Sekreter ile Genel Başkan yardımcıları seçimi öncesinde yayınlanan bildiride “Partimize katkı vermeyi sürdüreceğiz” ifadesi yer aldı.

    İyi Parti de seçilmeyecekler listesi sonrası 14 milletvekili bildiri yayınladı #1

    Öte yandan İyi Parti'nin Divan Kurulu'nda yer alan isimlerin listesi ise şöyle:

    Siyasi işler Başkanı: Cihan Paçacı

    Genel Sekreter: Uğur Poyraz

    Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır

    Teşkilat Başkanı: Koray Aydın

    Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı: Bahadır Erdem

    Seçim İşleri Başkanı: Mehmet Tolga Akalın

    Uluslararası Politikalar Başaknı: Ahmet Kamil Erozan

    Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı: Yavuz Ağıralioğlu

    Ortadoğu Politikaları Başkanı: Salim Ensarioğlu

    Yerel Yönetimler Başkanı: Metin Ergun

    Ekonomi Politikaları Başkanı: Erhan Usta

    Kalkınma Politikaları Başkanı: Ümit Özlale

    Milli Güvenlik Politikaları Başkanı: Nuri Okutan

    Eğitim Politikaları Başkanı: Şenol Sunat

    Toplumsal Politikalar Başkanı: Ünzile Yüksel

    Kadın Politikaları Başkanı: Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu

    Gençlik Politikaları Başkanı: Berna Sukas

    Doğa ve Çevre Politikaları Başkanı: Arzu Önşen

    STK İlişkileri Başkanı: Burak Akburak

    İyi Parti de seçilmeyecekler listesi sonrası 14 milletvekili bildiri yayınladı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir