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- İyi Parti'de 'seçilmeyecekler listesi' sonrası 14 milletvekili bildiri yayınladı
İyi Parti'de 'seçilmeyecekler listesi' sonrası 14 milletvekili bildiri yayınladı
- Haber Merkezi
- 01.10.2020 - 18:36
- Güncelleme : 01.10.2020 - 19:36
İyi Parti lideri Meral Akşener, yola devam edeceği A Takımı'nı belirledi.
Belirlenen Divan Kurulu listesinde 19 isim yer aldı. Aytun Çıray, Ümit Özdağ gibi isimlerin liste dışında kalıp Koray Aydın'ın yeniden teşkilat başkanlığına getirilmesi dikkatlerden kaçmadı.
Geçtiğimiz günlerde İyi Parti'nin 2. Olağan Kurultayı’nda Merkez Disiplin Kurulu ve Genel İdare Kurulu üyeleri seçimi öncesi dağıtılan “İlk 75'te de olsa tercih edilmeyecekler” listesi partide çatlak yaratmıştı.
KORAY AYDIN YENİDEN TEŞKİLAT BAŞKANI SEÇİLDİ, 14 MİLLETVEKİLİ BİLDİRİ YAYINLADI
Koray Aydın tarafından servis edildiği öne sürülen listede, İyi Parti'nin önemli isimleri geri plana çekildiklerini söyleyerek duruma tepki göstermişlerdi.
Bugün de aralarında listeden çıkarılan isimlerinden bulunduğu 14 milletvekili, bugün yapılacak Genel İdare Kurulu toplantısı öncesi bildiri yayınladı.
Yeni Genel Sekreter ile Genel Başkan yardımcıları seçimi öncesinde yayınlanan bildiride “Partimize katkı vermeyi sürdüreceğiz” ifadesi yer aldı.
Öte yandan İyi Parti'nin Divan Kurulu'nda yer alan isimlerin listesi ise şöyle:
Siyasi işler Başkanı: Cihan Paçacı
Genel Sekreter: Uğur Poyraz
Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır
Teşkilat Başkanı: Koray Aydın
Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı: Bahadır Erdem
Seçim İşleri Başkanı: Mehmet Tolga Akalın
Uluslararası Politikalar Başaknı: Ahmet Kamil Erozan
Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı: Yavuz Ağıralioğlu
Ortadoğu Politikaları Başkanı: Salim Ensarioğlu
Yerel Yönetimler Başkanı: Metin Ergun
Ekonomi Politikaları Başkanı: Erhan Usta
Kalkınma Politikaları Başkanı: Ümit Özlale
Milli Güvenlik Politikaları Başkanı: Nuri Okutan
Eğitim Politikaları Başkanı: Şenol Sunat
Toplumsal Politikalar Başkanı: Ünzile Yüksel
Kadın Politikaları Başkanı: Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu
Gençlik Politikaları Başkanı: Berna Sukas
Doğa ve Çevre Politikaları Başkanı: Arzu Önşen
STK İlişkileri Başkanı: Burak Akburak