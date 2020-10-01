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İyi Parti'de 'seçilmeyecekler listesi' sonrası 14 milletvekili bildiri yayınladı

İyi Parti'de 'seçilmeyecekler listesi' sonrası 14 milletvekili bildiri yayınladı

Meral Akşener'in A Takımı belli oldu. İyi Parti'deki muhaliflerin hedefinde olan Koray Aydın'ın listedeki yerini koruması tartışmalara neden oldu.