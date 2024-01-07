İyi Parti'de seçim hazırlıkları: Akşener kurmaylarıyla görüşecek İyi Parti Genel İdare Kurulu, yarın yerel seçim gündemiyle toplanacak. Toplantıda, aday belirleme sürecine ilişkin detaylar ele alınacak. Üyeler, bu hafta açıklanması planlanan büyükşehir adayları konusunda görüşlerini ifade edecek.

AA

İyi Parti'de, yerel seçime ittifaksız girilmesine yönelik hazırlıklar sürüyor.

Genel İdare Kurulu üyeleri, yarın Genel Başkan Meral Akşener'in başkanlığında bir araya gelecek.

Gündem adaylar olacak

Genel İdare Kurulu toplantısında ana gündem maddesi yerel seçim olacak.

Kurul üyeleri, aday tespit sürecine ilişkin çalışmaları ve liste teslimine ilişkin görevlendirmeleri ele alacak..

İyi Parti'de bir taraftan aday adaylığı başvuruları da devam ediyor. Genel İdare Kurulu üyeleri, başvurulardaki son durumu değerlendirecek.

5 büyükşehir adayını açıkladı

İyi Parti bugüne kadar 5 büyükşehir, 12 il ve 100'ün üzerinde ilçe ve belde belediye başkan adayını açıkladı.

Akşener'in bu hafta yapacağı il gezilerinde Manisa ve Adana büyükşehir adaylarını kamuoyuna tanıtması bekleniyor.

Gözler İstanbul ve Ankara adayında

GİK toplantısında, olası İstanbul ve Ankara adaylarının üzerinde de görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Genel İdare Kurulu üyeleri 5 Ocak'ta tüm parti üst yönetimiyle birlikte saha çalışmalarına başladı.

Bu kapsamda Meral Akşener'e, sahadaki son duruma ilişkin ilk gözlem ve değerlendirmelerini aktarılacak.

Toplantının ardından İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu basın açıklaması yapacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)