İyi Parti'de Ümit Özdağ'ın partiden ihracı gündemde

İyi Parti'de Ümit Özdağ'ın dün akşam yapmış olduğu açıklamalar sonrası bugün Başkanlık Divanı toplanıyor. Özdağ'ın partiden ihraç edilmesi bekleniyor.

İyi Parti'de İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın dün akşam yapmış olduğu açıklamalardan sonra ortalık karıştı.

CNN Türk'te yayınlanan Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge programında çarpıcı ifadeler kullanan Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu öne sürmüştü.

ÜMİT ÖZDAĞ BOMBALAMIŞ, BUĞRA KAVUNCU'DAN CEVAP GECİKMEMİŞTİ

Buğra Kavuncu'yla ilgili açıklamalarının ardından, daha önce parti içinde yaşanan liste krizine de değinen Ümit Özdağ, yaşanan tüm bu olayların arkasında da Koray Aydın'ın olduğunu söylemişti.

Açıklamalarına devam eden Ümit Özdağ, HDP'nin 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde Kars'ı kazanmasıyla ilgili de, "Kars'ta MHP'yi desteklemek için Akşener'i üç kez aradım ama yanaşmadı HDP kazandı." diyerek İyi Parti'yle HDP'nin gizli bir ittifak yaptığını iddia etmişti.

Gündeme bomba gibi düşen bu açıklamaların ardından İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu CNN Türk ekranlarına bağlanarak, Ümit Özdağ'ın kendisine iftira attığını ve Özdağ'la mahkemede hesaplaşacağını ifade etmişti.

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AKŞENER, İL BAŞKANI BUĞRA KAVUNCU'YA SAHİP ÇIKTI

Bugün ise İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bu iddiaya, partisinin grup toplantısı sonrası cevap verdi.

Akşener, Özdağ'ın Kavuncu'ya yönelik FETÖ iddiasıyla ilgili, "Sayın Buğra Kavuncu, Sayın Özdağ'ın iddiasını ispatlayabilmesi için bugün bir imkan tanıyor. Kendisiyle ilgili suç duyurusunda bulunacak. Dolayısıyla onu hep beraber göreceğiz." dedi.

Gazetecilerin daha sonra Meral Akşener'e partisinin HDP ile yakınlaştığı iddialarının da sorulması üzerine İyi Parti Lideri, "O çok büyük bir yalandır, yalancıdır bunu söyleyen..." cevabını verdi.

Özdağ'ın dün akşam yaptığı açıklamaları "Partimize bir saldırı olacağını biliyorduk" ifadesiyle yanıtlayan Meral Akşener, İyi Parti'nin çok sesli bir yapısı olduğuna işaret etti ve gazetecilerin yanında ayrıldı.

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GRUP BAŞKANVEKİLİ DERVİŞOĞLU DA CEZASIZ KALMAYACAK DEDİ

Yaşanan tüm bu gelişmelerin üstüne grup toplantısının ardından İyi Parti'de bugün bir de Başkanlık Divanı toplanıyor. Tabii Özdağ'ın ihracı da gündemde...

Parti içinde oluşan krize en net yorum ise İyi Parti Grup Başkanvekili Musavat Dervişoğlu'ndan geldi.

Dervişoğlu yaptığı açıklamada Ümit Özdağ için,"Ben ihraç edilmesini temenni ediyorum. Karşılıksız bırakılacak bir şey değil, yalan ve iftiralar üzerine partiyi tartışılır hale getirdi." ifadelerini kullandı.

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Meral Akşener: Buğra Kavuncu, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacak