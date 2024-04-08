İyi Parti'de yaprak dökümü! Ümit Özlale istifa etti İyi Parti'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan ancak seçim mağlubiyeti yaşayan vekil Ümit Özlale, partiden ayrıldığını açıkladı.

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Yerel seçimlerin ardından İyi Parti cephesinde kriz üstüne kriz yaşanıyor.

Seçim sonuçlarının ardından olağanüstü kurultaya giden partide istifa kararları açıklanıyor.

İyi Parti Lideri Meral Akşener yaptığı yazılı açıklamada aday olmayacağını ilan etti.

Ardından İzmir Milletvekili Ümit Özlale'den de bir paylaşım geldi. Özlale, sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurarak şu ifadeleri kullandı:

"Partimizin ilk günlerdeki heyecanının kalmadı"

"Sevgili İyi Parti ailesi. Uzun bir süredir İyiler Hareketi’nin bir üyesi olarak sizlerle birlikte ülkemiz için çalışmaktan gurur duydum.

Ancak, geldiğimiz noktada partimizin ilk günlerdeki heyecanının kalmadığını, makul çözümler sunmanın mümkün olmadığını ve siyaset üretmenin imkansız olduğunu üzülerek görüyorum. Bu nedenle istifamı sunma kararı aldım.

"Güzel anıları hiçbir zaman unutmayacağım"

Sizinle birlikte çalışmak ve milletimiz adına görev yapmak benim için her zaman büyük bir onur ve ayrıcalık olmuştur.

Sizinle birlikte yürümenin getirdiği güzel anıları hiçbir zaman unutmayacağım. Bu süre zarfında birlikte çalıştığım herkese tüm içtenliğimle teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin."

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