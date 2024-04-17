İyi Parti'de yeni istifa kararı: Sağlık Politikaları Başkanı Taner Demirer ayrıldı Demirer, CHP ile iş birliğini savunduğunu fakat azınlıkta kaldığını söyledi. Partiden istifa eden Demirer, "Akşener'e bundan sonraki hayatında her şeyin gönlünce olmasını diliyorum" dedi.

AA & Ensonhaber

İyi Parti'de yerel seçimlerde istenilen sonucun elde edilememesinin ardından başlayan yaprak dökümü sürüyor.

Genel Başkan Meral Akşener'in aday olmadığı kurultay öncesi istifalara bir yenisi eklendi.

İyi Parti Sağlık Politikaları Başkanı Taner Demirer, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

"CHP ile iş birliğini destekledim ama azınlıkta kaldım"

Demirer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve kurmaylarının yerel seçim öncesi getirdiği iş birliği teklifini desteklediğini belirterek, "Canla başla iş birliğine 'evet'i savundum, ancak azınlıkta kaldım." ifadesini kullandı.

"Alınan sonuç, beklentinin çok altında"

Çoğu GİK üyesinin, bugünün siyasetinin önemli bir düsturu olan "kazan-kazan" stratejisini göz ardı ettiğini vurgulayan Demirer, hür ve müstakil girilen yerel seçimde alınan sonucun, hem partinin yetkili kurullarının hem de teşkilatların beklentisinin çok altında kaldığına dikkati çekti.

"İyi Parti, merkez parti olma hedefinden hızla uzaklaştı"

Yerel seçim sonrası Genel Başkan Meral Akşener'in olağanüstü kurultay kararı almasının ve kurultayda aday olmayacağını açıklamasının, parti için önemli bir kırılma noktası olduğunu dile getiren Demirer, şunları kaydetti:

Merkez parti olmayı hedefleyen ve 6 yılda önemli başarılara imza atan İyi Parti, hem genel seçimde hem de yerel seçimlerde yapılan stratejik hatalarla hızla irtifa kaybetmekle kalmamış, izlediği politikalar ve söylemleri ile Türk milletinin beklentisi olan merkez parti olma hedefinden de hızla uzaklaşmıştır.

"Partideki tüm görevlerimden istifa ediyorum"