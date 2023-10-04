İyi Parti'de yerel seçim hesapları: 3 farklı görüş hakim Yerel seçimle ilgili hesaplara başlayan İyi Parti cephesinde 3 farklı görüş hakim. Buna göre ilk tercih İstanbul ve Ankara'da aday çıkarılması. İkinci görüşte CHP ile ittifak fikri öne çıkarken, son fikir ise iki büyükşehirde de aday çıkarılmaması oldu.

ensonhaber.com

Genel seçimleri kaybeden muhalefet birbirine girdi.

Seçim mağlubiyeti nedeniyle birbirlerini suçlayan İyi Parti ve CHP cephesinde yerel seçim planları yapılmaya başlandı.

Buna göre İyi Parti yerel seçimlere kendi adaylarıyla gitme kararı aldı.

Bu doğrultuda İyi Parti İzmir için ilk belediye başkanı adayı olarak Ümit Özlale'yi açıkladı.

İyi Parti, İzmir için adayını açıkladı

İyi Parti'nin bu hamlesi CHP'nin olası bir ittifak talebine yönelik el yükseltme hamlesi olarak yorumlanırken parti içinde 3 farklı görüşe hakim olunduğu öğrenildi.

Bunların ilkinde Meral Akşener, parti sözcüsü Kürşad Zorlu, başdanışmanı Buğra Kavuncu ve genel başkanın çevresindeki bazı isimlerin CHP ile ittifak konusuna kapıları tamamen kapalı.

Parti içerisinde farklı görüşler hakim

Ancak bu görüşün tam zıttı olacak şekilde yerel seçimlere ittifaksız girilmesi durumunda başarısız olunabileceği endişesi var.

Yine parti içinde bazı isimler, 'Akşener’in, kırgın olduğu Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın karşısına aday çıkarılmaması' yönünde görüş bildiriyor.

Hal böyle olunca iki büyükşehir için herhangi bir adayın ismi kimse tarafından dillendirilmiyor.

3 farklı senaryo masada

Öte yandan milletvekilleri kısmında da farklı görüşler mevcut.

Birincisi, seçimlerin İyi Parti aleyhine sonuçlanması da göze alınarak Ankara ve İstanbul’da aday çıkarması.

ikincisi ise CHP ile ittifakı yeniden kurma görüşü.

Üçüncüsü de ittifak yapılmasa bile İstanbul ve Ankara’da aday çıkarmamak oldu.

Son olarak parti içinde üçüncü görüşün ağır bastığı öğrenilirken Akşener’in seçimlere yakın “Ankara ve İstanbul’da aday çıkarmamayı” kabul edebileceği aktarılıyor.