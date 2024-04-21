İyi Parti'den aday olmuştu: Seçimi kaybeden Hakan Peker ilk kez konuştu İyi Parti'den Safranbolu Belediye Başkan Adayı olarak seçimlere girip istediği sonucu elde edemeyen ünlü sanatçı Hakan Peker, kimseye kırgın olmadığını ve siyaset defterini kapatmadığını söyledi.

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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde bazı ünlü isimler de siyaset sahnesinde yarıştı.

Bunlardan biri de ünlü şarkıcı Hakan Peker oldu.

Peker, 31 Mart yerel seçimlerinde İyi Parti’den Safranbolu Belediye başkan adayı olmuştu.

İyi Parti'den aday olmuştu

Yüzde 3,68'lik oy oranıyla seçimi kaybeden ünlü şarkıcı ilk kez konuştu.

Seçimden yenilgiyle çıkan ve adaylar arasında beşinci olduğu olan şarkıcı, siyasetin kimsenin tekelinde olmadığını ve kimseye küsmediğini söyledi.

"Siyaset defterini kapatmadım"

Snob Magazin'in aktardığına göre Hakan Peker, "Siyaset defterini kapatmadım, ben belediye başkan adayı oldum. Seçilseydim bir sürü şey yapacaktım. Orası tamamen bir kültür şehri haline gelecekti. UNESCO tarih miras kenti, onun hakkını verecek projelerimiz vardı" dedi.

"Her zaman kaybedeceksin diye bir şey yok"

Peker açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: