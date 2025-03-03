İyi Parti'den AK Parti'ye geçen Dursun Ataş: EYT konusunda yanlış yapmışız

İHA

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) hayatımıza 2023 yılında girdi.

Yapılan düzenlemeyle 2 milyona yakın kişi, EYT kapsamında emekli oldu.

YÜZDE 46'SI ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR

EYT kapsamında emekli olanların yüzde 46’lik kısmı ise çalışma hayatına devam ediyor.

Hazine işverene, çalışan EYT’liler için ödediği yüzde 5 destek primini kaldırdı.

DÜZENLEMEYE İLİŞKİN TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

Önümüzdeki beş yılda EYT ile emekli olanların sayınının 2,5 milyon daha artması beklenirken kalkan destek primi sonrası sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.

Ekonomi yönetimi, geçen yıl yasalaştırılan EYT düzenlemesinin etkilerini hesaplamaya devam ederken yasa konusunda ise dikkat çeken yorumlar gelmeye devam ediyor.

AK PARTİLİ ATAŞ'TAN DİKKAT ÇEKEN YORUM

İyi Parti'den AK Parti'ye geçtikten sonra yapılan Büyük Kongre'de AK Parti MKYK'sine giren Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"EYT KONUSUNDA YANLIŞ YAPTIK"

Ataş, muhalefetteyken EYT konusunda hükümete çok bastırdıklarını söyleyerek, "Şu an baktığımız zaman emeklilerin yaşadığı sıkıntıların temel sebebinin EYT olduğunu gördüm. Bu konuda biraz yanlış yaptığımızı düşünüyorum, daha düzenli olabilirdi." dedi.

"HÜKÜMETİ ÇOK KÖŞEYE SIKIŞTIRDIK"

Dursun Ataş, EYT konusunda yaptığı değerlendirmelerde şunları söyledi:

Meclis'te 500'e yakın konuşma yapmışım hem kürsü konuşması hem komisyon konuşması. Milletin bütün sorunlarını dile getirmişim, hepsinde naif bir şekilde olması gerekeni söylemişim. Bunların hiçbirinde geri adımım yok. Biz EYT konusunda çok bastırdık, ısrarcı olduk, hükümeti çok köşeye sıkıştırdık. EYT'li olanlar da bizi çok sıktı. Şimdi geldiğimiz noktada ne EYT'den emekli olanlar memnun, devlete de ekstra külfet getirdi. Bu işte ben daha kademeli geçilebileceği kanaatine daha sonradan ulaştım. Şu an baktığımız zaman emeklilerin yaşadığı sıkıntıların temel sebebinin o olduğunu gördüm. Bu konuda biraz yanlış yaptığımızı düşünüyorum, daha düzenli olabilirdi

"AK PARTİ'DE NASIL HİZMET EDERİZ KAYGISI YAŞANIYOR"

AK Parti MKYK'sında kendisine görev verilmesi ile ilgili olumsuz bir duruma rastlamadığını söyleyen Dursun Ataş, partide Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlarının sorgulanmadığını söyledi.

AK Parti'de daha iyi hizmet etme kaygısı taşıyan insanları daha çok gördüğünü ifade eden Ataş, "4 aydır iktidar kanadındayız, geçen hafta da büyük kongremiz yapıldı. Onda da Cumhurbaşkanımız MKYK'ya layık gördüler sağ olsunlar. Orada da Kayserimizi temsil edeceğiz. AK Parti teşkilatı içerisinde ben bunu gördüm, bu da beni mutlu ediyor. Birlik ve beraberlik içerisinde birbirleriyle uğraşmak yerine o makamdaki insanla birlikte daha iyi hizmeti daha ileriye nasıl taşırız kaygısında olan insanları daha çok gördüm." dedi.

"SURİYELİLERİN GERİ DÖNÜŞLERİ YAZDAN İTİBAREN ARTACAK"

Suriyeli mültecilerin onurlu bir şekilde ülkelerine geri döneceklerini ve bu geri dönüşlerin yaz aylarından itibaren artacağını dile getiren Dursun Ataş, şöyle devam etti: