İyi Parti’den ayrılan Dursun Ataş, AK Parti’ye katıldı

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Genel ve yerel seçimlerde alınan sonuçların ardından İyi Parti'de yaşanan yaprak dökümü sürüyor.

Son olarak İyi Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, geçtiğimiz eylül ayında partisinden istifa etmişti.

Ataş istifa açıklamasında, "Bu karar, sadece bir kırgınlığın, eleştirinin ya da olumsuz bir düşüncenin sonucu değil, bilakis millete hizmet yolunda daha verimli ve etkin olabilme arzumun bir yansımasıdır." ifadelerini kullanmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ROZETİNİ TAKTI

AK Parti'ye katılacağı iddia edilen Ataş ile ilgili gelişme netlik kazandı.

İYİ Parti’den istifa eden Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Grup Toplantısı’na geldi.

Aktaş'ın rozeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı.