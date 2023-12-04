İYİ Parti'den CHP kararı: İttifak yok İYİ Parti GİK toplantısında, CHP ile yerel seçimde ittifaka gidilmeyeceği kararı verildi.

ensonhaber.com

Genel seçim hezimeti sonrası dağılan 6'lı masanın eski ortakları, yerel seçimler için yeni bir ittifak arayışı içinde.



Seçimlere 4 ay kala, CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun desteği ile koltuğu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan alan Özgür Özel, 'Meral Ablam' diyerek yeniden ittifakın ilk adımını attı.

Mayıstan sonra ittifak masasını 2. kez yıkan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, CHP'deki değişimin ardından 'kendi adaylarımızla seçime gireceğiz' söylemini unuttu.

Özgür Özel'li CHP, yine HDP'ye "el salladı"

Ancak, CHP'nin HDP ile yerel seçim ittifakına yeşil ışık yakması, İYİ Parti'de rahatsızlığa neden oldu.

Bu gelişmelerle toplanan İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nun toplantısından, CHP'nin beklediği karar çıkmadı.



İYİ Parti toplantısında CHP ile ittifaka "hayır" denildi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında yapılan Genel İdare Kurulu toplantısında, CHP ile yerel seçimlerde yapılması olası ittifak görüşüldü.

Görüşmenin ardından, CHP ile yerel seçimde ittifak yapılmamasına oy çokluğu ile karar verildi.

Akşener, "hayır kararı çıktı" dedi

Akşener, toplantının ardından, Genel Merkez ek binasından ayrılırken, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akşener, CHP’nin yerel seçimlerde işbirliği önerisine Genel İdare Kurulu’ndan hayır kararı çıktığını söyledi. “Hayır kararı mı çıktı?” sorusuna, “Evet, hayır kararı çıktı” yanıtını verdi.