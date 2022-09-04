İyi Parti'den CHP'li Gürsel Tekin'in HDP açıklamalarına sert tepki

İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu, CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verebiliriz" sözlerine "Kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi.

CHP Milletvekili Gürsel Tekin, Millet İttifakı'nda yeni bir tartışma konusu yarattı..

Tekin, katıldığı bir canlı yayın programında iktidara geldiklerinde HDP'ye bakanlık verebileceklerini, bunun tersinin ise milli iradeye ters düştüğünü söyledi.

Bu sözler üzerine çokça tepki alan Tekin, ittifakın ortaklarından İyi Parti'yi kızdırdı.

İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında "Kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz?" diyerek tepkisini dile getirirken partisinin HDP ile asla aynı yolda yürümeyeceğini belirtti.

"HDP ile asla yol yürümeyiz"

Ağıralioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu gibi talihsiz beyanatlar sebebiyle bir daha, açıkça şerh edelim ki: Pkk'ya terör örgütü diyemeyen ve terörle bağını kopartamayan HDP ile asla yol yürümeyiz. İttifak hukukuna riayet ve karşılıklı saygı için bizim ilkelerimiz ve kırmızı çizgilerimiz dosdoğru anlaşılmalıdır.

"Kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz"

İyi Parti'nin hassasiyetlerine, Genel Başkanımızın "Terör örgütünün gölgesinin bile düştüğü yerde olmayız." beyanına, asgari ittifak hukukuna ve nezaketine rağmen, kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz? Bu gibi açıklamalar doğru değil ve biz böyle bir şeye asla razı olmayız."

Gürsel Tekin: HDP'ye bakanlık verilebilir VİDEO ARŞİV





