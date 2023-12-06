İyi Parti'den CHP'ye ikinci veto: Hayır diyeceğiz, son kararımız! Yerel seçimler kapsamında CHP'den ikinci bir iş birliği teklifi gelmesi doğrultusunda, İyi Parti'nin yeniden teklifi reddedeceği aktarıldı.

ensonhaber.com

2023 genel seçimleri sürecinde adı krizlerle anılan İyi Parti, yeniden gündemde.

Genel başkan değişimi ardından yerel seçimler için bölgesel iş birliği yapmak isteyen CHP, Meral Akşener’den veto yedi.

İyi Parti Genel İdare Kurulu’nda alınan karar sonrasında, CHP’nin teklifi reddedildi.

Bu kapsamda tartışmalar sürerken, Sözcü yazarı Aytunç Erkin konuya dair bir detay daha paylaştı.

Buna bilgiye göre İyi Parti, CHP’yi bir kez daha reddetti.

"Ben karışmıyorum..."

Yazıda GİK toplantısında yaşananlara değinilirken, Meral Akşener’in “Karışmıyorum, benim üzerimden örnek vermeyin sonrasında yanlış anlaşılmalar oluyor. Bu kararı siz alacaksınız.” dediği aktarıldı.

Bir diğer yandan oylama sırasında çekinenlerin ve gerçek fikrini söylemeyenlerin olduğu da belirtildi.

CHP'den bir teklif daha gelirse yine reddedilecek

Ayrıca İyi Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz’a “CHP yeniden teklifle gelirse ne yapacaksınız” sorusu yöneltildi.

Poyraz’ın yanıtı ise “ Hayır. Kesinlikle son kararımız.” oldu.

Ne olmuştu?

İyi Parti'de yapılan Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında, CHP ile iş birliği teklifini reddedildi.

35 üye kararı reddederken 14'ü ise kabul etti.

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin aldığı kararı, "Yapılan oylama neticesinde GİK, 2024 yerel seçimlerinde İyi Partimizin hür ve müstakil olarak girmesi kararını almıştır." sözleriyle duyurdu.

Özgür Özel'den konuya ilişkin ilk yorum, CHP Grup Toplantısı'nda geldi.

İyi Parti'nin kararına saygı duyduklarını belirten Özgür Özel, daha sonra kurmaylarına ve parti teşkilatlarına seslendi.

"Eski dosttan düşman olmaz"

Özel, "Bütün örgütümüzden talebimizdir şudur, eski dosttan düşman olmaz. İyi Parti'yle bir sıkıntımız olduğunu düşünmeyin. İyi Parti çağdaş insanların, Atatürk'ü seven insanların partisidir." şeklinde konuştu.