İyi Parti'den CHP'ye rest: Seçime kendi adayları ile girecekler Tekirdağ'a gelen İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, CHP'ye rest çekip, durumun Kılıçdaroğlu ile ilgili olmadığını ifade ederek seçime kendi adayları ile gireceklerini ifade etti.

İHA

Muhalefette yerel seçim hesapları yapılırken İyi Parti cephesinden, CHP ile ittifak yapılması durumunda bazı belediye başkanlıklarının isteneceği aktarılmıştı.

Daha önce yapılan ittifakta olduğu gibi bir formüle evet demeyeceğini belirten İyi Partililer, konuyla ilgili açıklamalar yapmaya devam ediyor.

'Tabanın talebiyle yerel seçimlere kendi adayımızla gireceğiz'

Son olarak Tekirdağ'a gelen İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, tabanın talebiyle yerel seçimlere kendi adayları ile gireceklerini ifade etti.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yüksel, bu durumun Kılıçdaroğlu ile ilgili olmadığını, tamamen parti tabanı talebiyle ilgili olduğunu da sözlerine ekledi.

"Öncelikle şu anda bütün çalışmalarımız, bütün hazırlıklarımız kendi adaylarımızla girme yönünde"

Yüksel, kentteki Hasan Ali Yücel Meydanındaki açıklamasında "Şimdi Genel Başkanımız, olağan genel kurulda açıkladı. Aynı şekilde parti sözcümüz Prof. Dr. Kürşat Zorlu Bey de zaman zaman açıkladı. Biz tabanımızın da talebi ile yerel seçimlere kendi adaylarımızla girme talebi var tabanın. Bu istikamette çalışmalar yapıyoruz, hazırlıklarımız bu yönde ama konjektür değişir, siyasi gelişmeler değişir, talepler değişir bizim bu konuda siyasi kurullarımız toplanır görüşülür. Ona göre bir karar verilir. Ama öncelikle şu anda bütün çalışmalarımız, bütün hazırlıklarımız kendi adaylarımızla girme yönünde. Talep tabanımızın talebi, siyasi gelişmeler seçim öncesinde ne getirir oturulur konuşulur, gelen teklifler talepler değerlendirilir." diyerek bu durumun Kılıçdaroğlu ile ilgili olmadığını ifade etti.