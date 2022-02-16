İyi Parti'den CHP'ye uyarı: Bizsiz iktidar hayali bile kuramazsınız

2023 seçimlerine birlikte girmesi beklenen CHP ve İyi Parti arasında kavgalar devam ediyor.

Türkiye'de siyasi partiler 2023 yılında yapılacak seçimler için hazırlıklarını sürdürüyor.

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı yine bir önceki seçimlerde olduğu gibi yoluna birlikte devam ederken, Millet İtifakı seçimlere 6 partiyle birlikte girmeyi planlıyor.

Konuyla ilgili CHP ve İyi Parti; Saadet Partisi dışında kurdukları Millet İttifakı'nın genişletilmesi için geçtiğimiz günlerde Demokrat, DEVA, ve Gelecek Partisi liderleriyle bir araya geldi.

Ancak ittifakın temel merkez partisi kimin olacağı tartışması, CHP ve İyi Parti arasında kavgalar başlattı.

Bu kavgalara son olarak İyi Parti'nin kurucularından Bilal Karaca da dahil oldu.

"CHP TEK BAŞINA..."

İyi Partili Karaca, Korkusuz yazarı Ahmet Takan’a yaptığı açıklamada, CHP'nin tek başına iktidar hayali bile kuramayacağını belirterek "CHP’nin elitist kadrolarının DEVA ve Gelecek Partisi liderlerini AK Parti geçmişleri üzerinden dışlayıcı söylemlere yeltenmeleri de iktidarın değirmenine su taşıyacağı açıktır. Bu kesimler CHP’nin tek başına bırakın iktidar olmayı, iktidar hayali bile kuramayacaklarını artık kabullenmelidirler." ifadelerini kullandı.